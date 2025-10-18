ADIÓS al inventario manual: Walmart ACTIVA sensores invisibles en miles de tiendas para RASTREAR mercancía en tiempo real

El gigante minorista Walmart está dando un paso histórico en la digitalización de su logística. A través de una alianza con la empresa tecnológica Wiliot, ha comenzado a instalar millones de sensores ambientales IoT sin batería, que permiten rastrear mercancía en tiempo real a lo largo de toda su cadena de suministro en Estados Unidos.

Estos sensores, descritos como "invisibles", funcionan extrayendo energía de fuentes como ondas de radio, luz, movimiento y calor, lo que elimina la necesidad de baterías. El despliegue inicial ya cubre 500 tiendas, pero el plan es expandir esta tecnología IoT a más de 46,000 sucursales y centros de distribución en todo el país para 2026.

¿Qué busca Walmart con esta tecnología sin batería?

Con la activación de estos sensores, Walmart pretende mejorar la precisión del inventario, optimizar los procesos de abastecimiento y asegurar el cumplimiento de la cadena en frío, clave para alimentos y productos sensibles. "Queremos saber exactamente qué tenemos y dónde está, en todo momento", dijo Greg Cathey, vicepresidente sénior de transformación e innovación.

Walmart ha comenzado a instalar millones de sensores ambientales IoT sin batería.



Al capturar datos de alta resolución sobre ubicación, temperatura y movimiento, los sensores alimentan los sistemas de inteligencia artificial de Walmart, que ayudan a tomar decisiones más rápidas y eficientes. Esto se traduce en menos errores, menor desperdicio y una experiencia más confiable para los clientes.

Walmart impulsa su innovación y sus finanzas

La innovación tecnológica viene acompañada de buenos resultados financieros. En su informe del segundo trimestre fiscal de 2026, Walmart reportó 116,100 millones de dólares en ingresos, un aumento del 2.3% respecto al mismo período del año anterior. Su ingreso neto fue de 4,000 millones, con un crecimiento del 1.3%.

El beneficio por acción (EPS) también mostró una mejora: alcanzó los 1.24 dólares, un 5.1% más que los 1.18 registrados el año anterior. Las acciones de Walmart (NYSE: WMT) subieron más de 1% tras el anuncio, impulsadas por esta apuesta tecnológica que promete revolucionar su operación logística.