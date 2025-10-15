¡PELIGRO! Walmart retira cómoda por riesgo mortal para niños: autoridades en EE. UU. emiten alerta

La seguridad infantil vuelve a ser prioridad en Estados Unidos tras el retiro del mercado de una cómoda de 10 cajones vendida por Walmart. La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC) advirtió que el mueble representa un grave riesgo de vuelco y atrapamiento, lo que podría provocar lesiones o incluso la muerte de niños pequeños.

El fabricante Gunaito gestiona los reembolsos, mientras Walmart retiró el producto de su catálogo en línea. El aviso oficial figura en la página de retiros de productos de Walmart, donde se insta a los consumidores a dejar de usar la cómoda de inmediato y mantenerla fuera del alcance de los menores.

¿Por qué Walmart retira esta cómoda del mercado?

Entre diciembre de 2024 y agosto de 2025, Walmart vendió esta cómoda de 10 cajones por aproximadamente 70 dólares. Aunque no se han reportado lesiones, la CPSC considera que el riesgo de vuelco es alto, especialmente si el mueble no está anclado o se encuentra al alcance de los niños.

Walmart retira cómoda por riesgo mortal para niños.

Las autoridades recomiendan dejar de usar el producto de inmediato y contactar a Gunaito para solicitar un reembolso completo. Además, se sugiere revisar periódicamente las listas oficiales de productos retirados del mercado publicadas por Walmart y la CPSC, para prevenir futuros accidentes domésticos.

Otros productos retirados por riesgo al consumidor

Este caso no es aislado. En los últimos meses, la CPSC ha emitido diversas alertas sobre artículos vendidos en línea que representan un riesgo para la seguridad de los consumidores. Más de 133 mil persianas comercializadas por Amazon fueron retiradas por peligro de estrangulación infantil, mientras que cunas y tumbonas para bebés LXDHSTRA se retiraron por riesgo de caída y asfixia.

En el ámbito tecnológico, se reportó el retiro de más de 480 mil cargadores Anker por riesgo de explosión, vendidos en plataformas como Amazon, Best Buy, Target, Walmart y TikTok Shop. Estas medidas buscan reforzar la seguridad del consumidor y evitar accidentes domésticos provocados por productos defectuosos.