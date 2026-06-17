Recientemente, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) confirmó que los menores de 18 años no están obligados a presentar pasaporte ni ningún tipo de identificación para abordar vuelos nacionales en Estados Unidos. Esta disposición se aplica a todos los vuelos dentro del país y no implica trámites adicionales para las familias. A continuación, todo lo que debes saber.

Atención, familias en EE. UU.: este grupo no estará obligado a presentar estos documentos al abordar un vuelo

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) señaló que, a partir de ahora, los menores de 18 años no deberán presentar pasaporte ni ningún tipo de identificación para embarcar en vuelos nacionales en Estados Unidos. Esta medida se aplica a todos los vuelos dentro del territorio estadounidense y no requiere trámites adicionales.

Presta atención, familias en EE. UU.: este grupo NO será obligado a presentar estos documentos a la hora de un vuelo.

No obstante, los demás pasajeros deben presentar una identificación que cumpla con los requisitos del programa Real ID, como un pasaporte estadounidense o una licencia de conducir vigente. Asimismo, la TSA destacó que los menores no acompañados que sean elegibles para TSA PreCheck deben presentar una identificación válida para acceder al control acelerado.

‘El Cronista’ confirmó que quedan exentos quienes nacieron entre 2009 y 2026, es decir, todos los menores al momento de abordar un vuelo en territorio estadounidense. Cabe precisar que la exención es automática y no es necesario presentar ningún documento. Sin embargo, los menores que viajen sin compañía y cuenten con TSA PreCheck deben presentar una identificación válida para acceder a este control de seguridad.

Esta medida tiene como finalidad que todos los pasajeros, independientemente de su edad, cumplan con los requisitos establecidos para facilitar un proceso de embarque más ágil y seguro.

¿Qué documentos deben presentar los demás viajeros?

Todos los mayores de 18 años tendrán que presentar una identificación vigente. La lista oficial de documentos aceptados incluye el pasaporte de EE. UU., la licencia de conducir mejorada, la tarjeta de residente permanente y las credenciales del Departamento de Defensa, entre otros.

Además, se permiten formatos digitales como Apple ID, Clear ID y Google Pass ID. Quienes no dispongan de ninguno de estos documentos deberán abonar US$45 para usar el proceso alternativo TSA ConfirmID, que está en funcionamiento desde el 1 de febrero de este año.