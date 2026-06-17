Action News 5 y otros portales internacionales informaron que, recientemente, la Policía local utilizó gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes congregados frente a un Walmart en Senatobia, Estados Unidos, en respuesta a la muerte reciente de un niño de 1 año, que fue abatido por un agente de la ley. Este incidente ha ocasionado una gran reacción en la comunidad, que exige justicia. ¿Qué se sabe sobre este caso?

Walmart: policía despliega gas lacrimógeno contra manifestantes tras incidente con menor

Este 16 de junio, en horas de la noche, un grupo de manifestantes se reunió en el Walmart de la autopista 51 para exigir justicia y todo el peso de la ley contra quien acabó con los sueños de Kohen Kartier Wiley, un niño de 1 año que perdió la vida tras un incidente con la Policía. La comunidad, aún conmocionada por lo sucedido, se había congregado frente al Ayuntamiento de Senatobia para expresar su preocupación.

Walmart: policía despliega gas lacrimógeno contra manifestantes tras incidente con menor.

Aretha Lester, una de las asistentes, en conversación con Action News 5, señaló lo siguiente: “Hoy está en su comunidad, mañana en la mía, mañana podría estar en la puerta de mi casa. Tengo un hijo. También tengo nietos”. Cabe recordar que el trágico suceso ocurrió cuando un agente de policía investigaba una denuncia de hurto en la tienda.

Según la Oficina de Investigación de Mississippi, los oficiales de Senatobia y los ayudantes del sheriff del condado de Tate respondieron, en aquella ocasión, a un aviso sobre un robo. Al llegar, observaron a dos adultos y a un niño huir del lugar y subir a un vehículo, que se dirigió hacia los agentes y casi atropelló a uno de ellos. En respuesta, un oficial disparó contra el automóvil.

Al respecto, Sean Tindell, comisionado del Departamento de Seguridad Pública, aseguró que su oficina prioriza la transparencia y que la investigación se llevará a cabo conforme a las políticas establecidas, con cinco agentes encargados de recopilar declaraciones y pruebas que serán presentadas a la Fiscalía General.

¿Qué más dijo el comisionado del Departamento de Seguridad Pública?

Tindell expresó su comprensión ante la frustración del público, pero hizo un llamado a la calma y resaltó la necesidad de permitir que la investigación avance sin presiones sobre los investigadores o los testigos. La situación se tornó tensa el último martes, cuando la Policía utilizó gases lacrimógenos contra los manifestantes que se congregaron frente al Walmart en Senatobia, en respuesta al trágico incidente en el que un agente disparó y mató a un niño de 1 año.

No obstante, la familia de Kohen Wiley ha decidido contar con la representación del abogado de derechos civiles Ben Crump. Este declaró: “Un niño de un año perdió la vida debido a que agentes de policía de Mississippi abrieron fuego contra un vehículo en un estacionamiento de Walmart, repleto de personas”. Crump añadió que la madre del menor, quien no enfrenta cargos, intentó advertir a los oficiales sobre la presencia del bebé en el auto. “A pesar de ello, dispararon, resultando en la muerte de un niño inocente. Buscaremos justicia para Kohen y por la vida que le fue arrebatada”, sentenció.