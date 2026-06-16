ALERTA DE PÁNICO en Walmart de Chelsea: el terrible DESCUIDO de una mujer PARALIZÓ a todos dentro de la tienda

Una noche de tensión se vivió en Estados Unidos luego de que un inesperado incidente con un arma de fuego generara alarma dentro de un Walmart en Chelsea, Alabama. El hecho ocurrió mientras los clientes realizaban sus compras habituales, cuando un disparo accidental obligó a activar una rápida respuesta policial y a detener temporalmente la actividad del establecimiento.

Mujer resulta herida tras disparo accidental en Walmart de Chelsea

De acuerdo con las autoridades del condado de Shelby, todo se originó alrededor de las 19:24 horas del lunes, cuando se reportó un disparo dentro del Walmart de Chelsea. La Oficina del Sheriff informó que una mujer habría accionado de forma accidental su arma de fuego personal mientras se encontraba en el interior del local de un concurrido Walmart de Estados Unidos.

Según el reporte policial, la propia mujer resultó herida durante el incidente, aunque su lesión no sería de gravedad. Fue trasladada en un vehículo particular a un centro médico cercano para recibir atención inmediata.

Mujer se dispara accidentalmente dentro de un Walmart en Alabama.

Investigación en Walmart EE. UU.: autoridades analizan el descuido que generó alarma

La Oficina del Sheriff del Condado de Shelby mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del hecho ocurrido en este Walmart de Chelsea. Por ahora, todo apunta a un descuidado manejo del arma, lo que terminó generando momentos de pánico entre los clientes.

La actividad dentro del establecimiento fue reanudada poco después del incidente, una vez que la zona fue asegurada por las autoridades. El caso sigue bajo revisión mientras se recopilan más detalles sobre lo ocurrido en este hecho registrado en Estados Unidos, que volvió a encender el debate sobre la seguridad en espacios públicos como Walmart.