Una celebración por la victoria de los New York Knicks en la NBA terminó en tragedia y generó indignación en Los Ángeles, Estados Unidos. Una mujer que festejaba el triunfo de su equipo recibió una inesperada visita policial tras la denuncia de un vecino por presuntos ruidos molestos. La intervención concluyó con la muerte de su perro, un golden doodle, durante el operativo.

Intervención policial en Los Ángeles por presunto ruido terminó con la muerte de un perro

Según reportes difundidos en redes sociales y medios locales, cerca de 20 agentes acudieron a una vivienda en Los Ángeles tras recibir una denuncia por presuntos ruidos molestos. De acuerdo con los testimonios, cuando se abrió la puerta de la casa, los policías dispararon contra el perro de la familia, un golden doodle que, según las autoridades, representaba una amenaza.

El hecho generó una fuerte reacción entre usuarios y organizaciones defensoras de los animales, que cuestionaron la actuación de los agentes y el uso de la fuerza durante una intervención vinculada a una denuncia vecinal.

Crece la indignación en Estados Unidos por la muerte de un perro durante un operativo policial

La muerte de la mascota ha reavivado el debate en Estados Unidos sobre los procedimientos policiales y el manejo de situaciones que involucran animales domésticos. La persona afectada expresó su profundo dolor por la pérdida de su perro, al que consideraba un integrante más del hogar.

Mientras continúan las reacciones por este caso ocurrido en Los Ángeles, el episodio se ha convertido en un nuevo foco de debate sobre la actuación policial y las consecuencias que este tipo de intervenciones puede tener para las familias involucradas en Estados Unidos.