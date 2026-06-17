¡Atención! Las instituciones educativas públicas de Nueva York, en Estados Unidos, cesarán las actividades académicas desde el lunes 30 de junio y durante toda la semana, tras concluir el ciclo escolar 2025-2026 el viernes 26 de junio. Según informaron las autoridades, los estudiantes que cursan desde 3K hasta el grado 12 en el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York (NYCDOE) disfrutarán de un prolongado receso antes de reintegrarse a las aulas en septiembre. AQUÍ más detalles.

Atención, familias: escuelas de este estado suspenden las clases a partir de esta fecha, ¿por qué?

El Cronista y otros sitios web brindaron más información sobre esta medida. Tal como señala el calendario oficial del Departamento de Educación de Nueva York (NYCDOE), el 26 de junio marca el último día de clases para los estudiantes e inicia las vacaciones de verano.

Escuelas de este estado suspenden las clases a partir esta fecha, ¿por qué?

Desde esa fecha, las escuelas públicas de la ciudad no reanudarán actividades hasta el comienzo del nuevo ciclo escolar. Asimismo, se confirmó que el receso estival comenzará el sábado 27 de junio, luego del cierre del año académico del día anterior. Por lo tanto, la semana del 30 de junio al 4 de julio estará completamente libre de clases para todos los alumnos.

Cabe mencionar que el regreso a las aulas está programado para el jueves 10 de septiembre del 2026, según lo establecido por el NYCDOE, lo que significa que los estudiantes disfrutarán de aproximadamente 10 semanas de descanso.

¿A quiénes aplica esta sorpresiva medida?

La nueva medida se aplica a todos los estudiantes de las escuelas públicas de Nueva York, desde el nivel 3K hasta el grado 12. El calendario oficial incluye a las instituciones que forman parte del Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York (NYCDOE) en los cinco condados de la metrópoli.

En tanto, en el caso de las escuelas privadas, charter y parroquiales, estas no están obligadas a adherirse a dicho calendario. Por lo tanto, las familias con hijos matriculados en estas instituciones deben comunicarse directamente con cada escuela para obtener información sobre sus fechas de cierre y retorno.