El Día del Padre puede transformarse en una verdadera carrera contrarreloj para quienes buscan un obsequio a última hora. Sin embargo, los compradores tienen alternativas más creativas que optar por un regalo genérico adquirido apresuradamente en caja. ¿Cuáles son las mejores ofertas para esta fecha en Walmart? ¿Todavía hay descuentos y productos de calidad disponibles?

Walmart: las mejores ofertas para este domingo 21 de junio por el Día del Padre

Marca y otros portales señalaron que Walmart, por el Día del Padre, ofrece una variedad de opciones accesibles, que van desde artículos básicos por menos de US$15 hasta regalos más elaborados de tecnología, viajes y barbacoa. Vale mencionar que los obsequios más útiles no siempre son los más costosos; a menudo, son los que se adaptan a las necesidades diarias de papá.

Otros productos top, pero sencillos de Walmart para regalar a papá.

Entre las opciones más entretenidas figura un vaso térmico Neweleven de 20 onzas, que se ofrece a US$12,99. Este vaso, que lleva la divertida inscripción “Genial como mi hija”, puede mantener las bebidas calientes por más de seis horas y frías durante más de 24. Además, está diseñado para encajar en la mayoría de los portavasos de los vehículos.

Este regalo es perfecto para un padre que realiza viajes diarios al trabajo, un amante del café o cualquier persona que aprecie un toque de humor en su rutina matutina.

Otros productos top, pero sencillos, de Walmart para regalar a papá

Un ejemplo es un paquete de 12 pares de calcetines acolchados de la marca AND1 , que se ofrece a $11,98, lo que representa menos de $1 por par. Aunque pueda parecer un obsequio común, los calcetines son un artículo que los padres realmente utilizan en su día a día.

, que se ofrece a $11,98, lo que representa menos de $1 por par. Aunque pueda parecer un obsequio común, los calcetines son un artículo que los padres realmente utilizan en su día a día. Otra alternativa sencilla es actualizar la rutina de cuidado personal. La máquina de afeitar de Harry’s , disponible por $10,47, incluye dos cartuchos de repuesto y es perfecta para los padres que buscan un cuidado personal práctico, pues los anima a deshacerse de su antigua maquinilla desechable.

, disponible por $10,47, incluye dos cartuchos de repuesto y es perfecta para los padres que buscan un cuidado personal práctico, pues los anima a deshacerse de su antigua maquinilla desechable. Una cartera puede transmitir más de lo que parece a simple vista. La cartera Fintie Slim Front Pocket , con un costo de $9,99, está diseñada para los padres que aún usan carteras grandes y desordenadas, mucho después de que dejaron de ser funcionales. Este modelo compacto ofrece espacio suficiente para tarjetas y efectivo.

, con un costo de $9,99, está diseñada para los padres que aún usan carteras grandes y desordenadas, mucho después de que dejaron de ser funcionales. Este modelo compacto ofrece espacio suficiente para tarjetas y efectivo. Para quienes deseen un regalo más original, la caja de aperitivos exóticos de Ceres Gourmet , a $14,95, es una excelente opción. Este obsequio es ideal para padres aventureros que disfrutan probar nuevos sabores, especialmente si se busca un regalo que puedan abrir y compartir de inmediato.

, a $14,95, es una excelente opción. Este obsequio es ideal para padres aventureros que disfrutan probar nuevos sabores, especialmente si se busca un regalo que puedan abrir y compartir de inmediato. La camisa polo de piqué Performance de la marca AU S. Polo Assn. para hombre se ofrece a un precio de 18 dólares.

para hombre se ofrece a un precio de 18 dólares. La máquina de afeitar GilletteLabs Body + Intimate, también dirigida al público masculino, tiene un costo de 15 dólares.

Es importante señalar que los costos y la disponibilidad de productos pueden fluctuar en función de la ubicación, el tiempo de entrega y las ofertas vigentes. Por ello, quienes planeen realizar compras de último minuto deben verificar los horarios de recojo y envío antes de concretar la transacción.