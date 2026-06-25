¿QUÉ PASÓ en el Walmart de Atlanta Highway? Una AMENAZA INESPERADA obligó al cierre inmediato del conocido supermercado

Un Walmart en Winder, Estados Unidos, vivió momentos de tensión la mañana del miércoles luego de que se reportara una amenaza de bomba dentro del establecimiento, ubicado en el 440 de Atlanta Highway. El incidente obligó al cierre temporal del local, mientras las autoridades del condado de Barrow desplegaban un operativo de seguridad para proteger a clientes y trabajadores del Walmart de Atlanta Highway.

Unidades caninas especializadas realizaron una inspección en el Walmart de Atlanta Highway.

El Walmart de Atlanta Highway cierra brevemente tras una amenaza de bomba

De acuerdo con la información difundida por la Oficina del Sheriff del Condado de Barrow y reportada por FOX 5 Atlanta, una persona ingresó al supermercado y lanzó una amenaza de bomba antes de retirarse rápidamente del lugar. La reacción policial fue inmediata, con el cierre preventivo del edificio mientras se aseguraba la zona.

"La amenaza fue atendida de inmediato y se realizaron las verificaciones necesarias para garantizar la seguridad del público", indicó la Oficina del Sheriff del Condado de Barrow a FOX 5 Atlanta.

Operativo policial en el Walmart de Atlanta Highway permitió la captura rápida del sospechoso

Tras la salida del individuo del estacionamiento del Walmart en Atlanta Highway, los sistemas de videovigilancia y el Centro de Delitos en Tiempo Real permitieron rastrear el vehículo en fuga. Las cámaras regionales de reconocimiento de matrículas FLOCK fueron clave para ubicar al sospechoso en cuestión de minutos, lo que facilitó su detención por parte de las autoridades del condado de Barrow, en Estados Unidos.

En paralelo, unidades caninas inspeccionaron el interior del establecimiento para descartar la presencia de explosivos. Finalmente, se confirmó que no había ningún artefacto peligroso dentro del supermercado, lo que permitió reabrir el local y retomar sus operaciones habituales en el Walmart. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad, edad ni el motivo detrás de la amenaza de bomba, y el caso continúa bajo investigación.