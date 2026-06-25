- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- Ecuador vs Alemania
- Paraguay vs Australia
- Países Bajos vs Túnez
- Universitario
- Alianza Lima
- Copa de la Liga
- Sporting Cristal
- Fichajes Vóley
¿QUÉ PASÓ en el Walmart de Atlanta Highway? Una AMENAZA INESPERADA obligó al cierre inmediato del conocido supermercado
Se cerró temporalmente un Walmart en Atlanta Highway por una amenaza de bomba, y el sospechoso fue detenido gracias a cámaras de seguridad y monitoreo regional.
Un Walmart en Winder, Estados Unidos, vivió momentos de tensión la mañana del miércoles luego de que se reportara una amenaza de bomba dentro del establecimiento, ubicado en el 440 de Atlanta Highway. El incidente obligó al cierre temporal del local, mientras las autoridades del condado de Barrow desplegaban un operativo de seguridad para proteger a clientes y trabajadores del Walmart de Atlanta Highway.
Unidades caninas especializadas realizaron una inspección en el Walmart de Atlanta Highway.
PUEDES VER: BUENAS NOTICIAS para inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: juez federal FRENA A ICE y BLOQUEA una de sus tácticas más temidas y polémicas
El Walmart de Atlanta Highway cierra brevemente tras una amenaza de bomba
De acuerdo con la información difundida por la Oficina del Sheriff del Condado de Barrow y reportada por FOX 5 Atlanta, una persona ingresó al supermercado y lanzó una amenaza de bomba antes de retirarse rápidamente del lugar. La reacción policial fue inmediata, con el cierre preventivo del edificio mientras se aseguraba la zona.
"La amenaza fue atendida de inmediato y se realizaron las verificaciones necesarias para garantizar la seguridad del público", indicó la Oficina del Sheriff del Condado de Barrow a FOX 5 Atlanta.
Operativo policial en el Walmart de Atlanta Highway permitió la captura rápida del sospechoso
Tras la salida del individuo del estacionamiento del Walmart en Atlanta Highway, los sistemas de videovigilancia y el Centro de Delitos en Tiempo Real permitieron rastrear el vehículo en fuga. Las cámaras regionales de reconocimiento de matrículas FLOCK fueron clave para ubicar al sospechoso en cuestión de minutos, lo que facilitó su detención por parte de las autoridades del condado de Barrow, en Estados Unidos.
En paralelo, unidades caninas inspeccionaron el interior del establecimiento para descartar la presencia de explosivos. Finalmente, se confirmó que no había ningún artefacto peligroso dentro del supermercado, lo que permitió reabrir el local y retomar sus operaciones habituales en el Walmart. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad, edad ni el motivo detrás de la amenaza de bomba, y el caso continúa bajo investigación.
- 1
BUENAS NOTICIAS para inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: juez federal FRENA A ICE y BLOQUEA una de sus tácticas más temidas y polémicas
- 2
ALERTA MÁXIMA en el estacionamiento de Walmart: lo que VIO un empleado entre los autos lo obligó a LLAMAR DE INMEDIATO AL 911
- 3
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: tribunal de apelaciones autoriza a Trump a usar DEPORTACIONES ACELERADAS en todo el país
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO
PRECIOS/ 41.00