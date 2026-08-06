Rebagliati enfático sobre nivel de Universitario previo al duelo con Cristal: "No es un buen momento..."

La cuarta jornada del Torneo Clausura ofrecerá uno de los encuentros más esperados de la Liga 1, cuando Universitario de Deportes reciba a Sporting Cristal este viernes. Más allá de los tres puntos en juego, este clásico compromiso podría convertirse en un verdadero punto de inflexión para ambas instituciones en sus aspiraciones por alcanzar el título de la temporada.

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Para Diego Rebagliati, periodista deportivo, el choque entre cremas y celestes ostenta una carga sumamente especial tanto en el plano numérico como en la parte mental del plantel. "Creo que es un partido clave para la 'U' y para Cristal, tanto en lo numérico, por la tabla de posiciones, como en lo psicológico. El que pierda va a quedar muy golpeado. Si empatan, ninguno queda fuera porque recién es la cuarta fecha, pero sí podrían quedar relegados dependiendo también de lo que hagan Melgar y Alianza Lima", sostuvo el comunicador.

En ese sentido, Rebagliati considera que tanto Universitario como Sporting Cristal atraviesan un claro proceso de adaptación futbolística tras los cambios de entrenador realizados durante el Torneo Apertura, aunque cada uno enfrenta una realidad institucional totalmente distinta. "Creo que en el caso de la 'U' al venir de un ciclo muy exitoso, la adaptación es aún más complicada porque además el equipo ha cambiado mucho. En el caso de Cristal, más bien al venir de ciclos no tan exitosos, las novedades que pueda plantear (Roberto) Mosquera a lo mejor tienen una mejor aceptación de parte del plantel", explicó.

Universitario y Sporting Cristal se enfrentan en el Estadio Monumental

El cuadro crema llega a este importante cotejo luego de sufrir un tropiezo ante Cienciano en la altura de Cusco, un resultado que dejó serias interrogantes sobre el rendimiento colectivo. "Para un equipo tricampeón como Universitario nunca una derrota es un simple traspié. La 'U' no ha logrado encontrar en la mitad de la cancha reemplazos para Ureña y para Pérez Guedes, y el cambio de sistema todavía no termina de convencer. Entonces las cosas no pintan del todo bien. No es un buen momento el de la 'U' y un triunfo con Cristal sería clave para recuperar la confianza”, destacó el analista deportivo y Embajador de Betsson sobre el presente del elenco de Ate.

Finalmente, en la vereda rimense, el periodista considera que Sporting Cristal mantiene todas las condiciones intactas para pelear el Torneo Clausura, aunque remarcó que aún debe corregir aspectos puntuales para consolidar su candidatura al título nacional. "Lo que tiene que mejorar Cristal es muy evidente: tiene que mejorar la capacidad de defender en todas sus líneas, ser un equipo más confiable en defensa, no recibir tantos goles. Y adelante, en el ataque, concretar un poco más de lo de lo que genera, porque Cristal es un equipo que siempre genera situaciones de gol”, sentenció.

Universitario vs Sporting Cristal: fecha, hora y canales

El partido entre Universitario y Sporting Cristal se juega este viernes 7 de agosto, en el Estadio Monumental, a partir de las 20:30 hora peruana. Este duelo es correspondiente a la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.