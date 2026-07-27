Campeón peruano quedó fuera de torneo oficial y debe jugar la etapa distrital de Copa Perú en 2027

Si bien varios de los equipos históricos del fútbol peruano están compitiendo en la Liga 1, otros como Atlético Chalaco o Deportivo Municipal, clubes que supieron ser campeones nacionales, están muy lejos de la élite del balompié nacional. El caso de la Franja es mucho más dramático si tomamos en cuenta que hace solo algunas temporadas estaba compitiendo en Primera División.

Este año, la Franja iba a disputar la Liga 3, pero por deudas se decidió su descenso a la Copa Perú. Lamentablemente para la numerosa hinchada del cuadro edil, este domingo perdió frente a Sport Humaya, en una dramática definición por penales que se jugó en la ‘Cancha de los muertos’.

El partido de vuelta por la Fase 2 de la Etapa Departamental de la Copa Perú había terminado 2-2, resultado que también se registró en la ida, por lo que en los 12 pasos se consumó la derrota del equipo que este 27 de julio cumplirá 91 años de vida institucional.

Tras este fracaso deportivo, el Echa Muni deberá jugar la etapa distrital de la Copa Perú 2027, específicamente en la Liga de San Borja. Recordemos que en la temporada 2023, el ‘cuadro de la comuna’ estuvo por última vez en la Liga 1.

Cabe señalar que más allá de lo que indica el sistema del fútbol peruano, Deportivo Municipal todavía tiene una chance de acceder a la Liga 3 a través del Torneo Tradición Copera, que se jugará entre noviembre y diciembre.

Deportivo Municipal fue eliminado de la Copa Perú 2026

Deportivo Municipal fue cuatro veces campeón nacional

Deportivo Municipal se coronó campeón de la Primera División en las temporadas 1938, 1940, 1943 y 1950. Además, como ya mencionamos, jugó por última vez la Liga 1 en 2023.