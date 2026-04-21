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Carlos Galván tuvo fuerte comentario sobre el rendimiento de tricampeón con la 'U': “Un dolor de…”
Tras la reciente derrota ante FBC Melgar, el excapitán crema no dudó en analizar el rendimiento del equipo, apuntando contra una figura del elenco estudiantil.
En una reciente edición del programa ‘Más Que Fútbol’, Carlos Galván analizó la caída de Universitario de Deportes frente a FBC Melgar, donde tuvo tajantes comentarios sobre el rendimiento del equipo en Arequipa. En sus declaraciones, no dudó en señalar a una figura del cuadro crema. Además, criticó a Javier Rabanal debido a los cambios en el esquema.
"El otro día con los manotazos de ahogado. Inició con un 3-5-2, luego con 4-3-3, después pasó a 4-4-2 y por último volvió al 4-3-3. Un desastre", fue el primer análisis del ‘Negro’.
Carlos Galván tuvo fuerte comentario sobre el rendimiento de tricampeón con la 'U'
Finalmente, Galván no dudó en cuestionar a Andy Polo, esto debido al bajo rendimiento que viene demostrando con el elenco estudiantil, señalando que fue un dolor de ojos verlos jugar.
"Polo se la daba a Fertoli para centrar. Tiene una desconfianza... él tenía para centrar y la mandaba para atrás. Tenía para pegarle desde abajo y con cucharita. Una cosa es jugar bien y lo entiendo, pero si estoy solo, no hay nadie presionando, eso llama la atención. No se ve fútbol, es un dolor de ojos".
¿Cuándo juega Universitario?
El próximo partido del elenco estudiantil será frente a Deportivo Garcilaso por la jornada 10 del Torneo Apertura. Este compromiso se jugará el miércoles 22 de abril a partir de las 8.30 p. m. en el estadio Monumental.
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