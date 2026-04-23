Gabriel Costa despotricó contra club peruano y tuvo fuertes palabras: "Me hicieron perder el tiempo"

Gabriel Costa viene siendo noticia últimamente por su reciente fichaje por River Plate de Montevideo de la segunda división del fútbol uruguayo. Tras su reciente paso por Universitario de Deportes, donde no tuvo mucha actividad, pero consiguió el tricampeonato, el popular ‘Gabi’ regresó a su país para continuar con su carrera futbolística y recientemente acaba de declarar sobre algunas ofertas que tuvo en nuestro país.

Como se recuerda, mucho antes de que Gabriel Costa fiche por River Plate, empezó a sonar fuerte en la Universidad San Martín para disputar la segunda división de nuestro país. Sin embargo, no llegaron a un acuerdo y eligió otro rumbo. Ahora último, el ‘Gabi’ tuvo fuertes palabras para con el cuadro santo y resaltó que le hicieron perder el tiempo.

“Tuve chances y llamados de clubes de Perú. No fueron concretos”, empezó declarando el uruguayo nacionalizado peruano en diálogo con ‘Estudio Fútbol’ de ‘A Presión’. Luego, confesó lo que sucedió con la San Martín: “En Lima hablé con San Martín y me hicieron perder el tiempo”.

Luego, Gabriel Costa añadió que tenía muchas ganas de quedarse en nuestro país, pero que finalmente la vida le tenía otro rumbo: “Tenía muchas ganas de quedarme. Uno extraña Perú y mis hijos lo están sintiendo. También estamos felices de estar Uruguay”.

Consultado sobre la actualidad de Alianza Lima, aseguró que los íntimos tienen un buen equipo y que Pablo Guede tiene la idea clara: “Alianza Lima tiene un gran equipo y contrato buenos jugadores. El técnico Pablo Guede tiene una idea muy clara, lo está haciendo muy bien. No estaba bien y soy muy autocrítico. Me hubiese gustado irme de otra manera”.

Finalmente, también tuvo palabras sobre Universitario de Deportes y la salida de Javier Rabanal: “Llegó Javier Rabanal, no lo conozco, pero lo enfrenté como jugador, pero su idea no pudo fluir. Es un gran técnico y tiene trayectoria. El club y jugadores no estaban acostumbrados a esa táctica. No es fácil manejar un equipo ganador”.