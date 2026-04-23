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Figura de Los Chankas dedicó triunfo a su compañero que perdió a su papá: "Es muy fuerte"
¡Bastante emotivo! Hairo Camacho, arquero y héroe del triunfo de Los Chankas ante Cienciano, dedicó esta victoria a su compañero Héctor González, quien perdió a su papá el día de ayer.
Los Chankas sacó una fundamental victoria ante Cienciano y quedó como único líder del Torneo Apertura. Se jugaban los minutos de descuento del encuentro cuando David Gonzáles aprovechó un rebote de Espinoza para empujar el balón y enloquecer a todos los hinchas que llegaron al estadio. Tras este triunfo, el arquero Hairo Camacho tuvo unas emotivas palabras y le dedicó este resultado a su compañero Héctor González, quien perdió a su papá un día antes del encuentro.
Previo a este encuentro, Los Chankas informó en sus redes sociales la lamentable pérdida de su defensor y escribió el siguiente mensaje: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de quien en vida fue Miguel González, padre de nuestro jugador Héctor González. Como familia Chanka, acompañamos a Héctor y a sus seres queridos en este momento tan difícil, elevando una plegaria por su eterno descanso”.
Tras el triunfo, el portero Camacho no tuvo mejor apoyo que dedicarle este resultado a su compañero y enviarle un potente mensaje de ánimo: “Este partido va a dedicado para el papa de nuestro amigo Héctor. La pérdida de un papá es muy fuerte, estamos para apoyarlo”.
Falleció el papá de un jugador de Los Chankas.
En cuanto al partido, Camacho se mostró bastante feliz por el sacrificio que hicieron para poder superar a Cienciano: “Ellos tuvieron 3 situaciones, y por ahí luego se cerraban y quedaba así, pero gracias a Dios pude rendir, aportar al grupo y estoy feliz sinceramente”.
Luego, se refirió a la posibilidad que tienen de poder ganar el Torneo Apertura: “No somos perfectos, pero dejamos todo, con errores y virtudes. El objetivo es ir paso a paso, estamos convencidos de hacer bien las cosas”.
¿Qué partidos le faltan a Los Chankas en la Liga 1 2026?
- Fecha 12: ADT Tarma vs Los Chankas
- Fecha 13: Los Chankas vs Deportivo Garcilaso
- Fecha 14: Cusco FC vs Los Chankas
- Fecha 15: Los Chankas vs CD Moquegua
- Fecha 16: Alianza Lima vs Los Chankas
- Fecha 17: Los Chankas vs UTC.
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