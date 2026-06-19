Ex Flamengo se hace presente en Sporting Cristal y causa sorpresa en la afición celeste - FOTO

Sporting Cristal es uno de los clubes que causó asombro hace unos días por sus movimientos en el mercado de pases. Se dieron a conocer incorporaciones como Roberto Mosquera y Hernán Barcos, pero también fue noticia por la cantidad de futbolistas que iban a irse del club a mediados del 2026. Ahora, sorprendió ver a un ex Flamengo en los entrenamientos del plantel principal.

Ex Flamengo se suma a entrenamientos de Sporting Cristal

Se trata de Felipe Vizeu, el atacante de 29 años que sonó fuerte como una de las principales salidas que iba a anunciar Sporting Cristal en este mercado de pases. Sin embargo, las recientes imágenes que ha publicado el club celeste dejan ver que la confianza en el brasileño se mantiene, más aún con Roberto Mosquera, que busca sacar su potencial.

De momento, no hay un pronunciamiento oficial del club celeste sobre salidas de jugadores ni sobre ciertas incorporaciones que se habían filtrado con anterioridad. Ahora, el cuadro del Rímac se concentra de cara a su próximo encuentro en la Copa de la Liga ante Estudiantil CNI.

Felipe Vizeu sigue entrenando en Sporting Cristal.

Fuera de ello, está claro que el equipo aprovecha estos días para fortalecerse, pero genera cierta preocupación en la afición no ver incorporaciones que se vayan acoplando a la idea de trabajo de Roberto Mosquera. Al día de hoy, solo Hernán Barcos es el flamante fichaje de los celestes y ya trabaja a la par de sus compañeros.

Próximo partido de Sporting Cristal

El siguiente partido de Sporting Cristal será ante Estudiantil CNI por la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa de la Liga Caliente 2026. Este choque se llevará a cabo el domingo 21 de junio a partir de las 15.30 horas locales, con transmisión de Bicolor+.