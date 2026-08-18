¿Se va de Cienciano? DT Melgarejo tomó radical decisión tras su sanción en la Liga 1: "No quería"

Horacio Melgarejo, director técnico de Cienciano, arribó en la víspera al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para partir a Brasil y enfrentar a Botafogo por el duelo de vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El estratega conversó con la prensa y, entre otros temas, habló sobre la suspensión de un año que le impuso la Liga de Fútbol Profesional (LFP). En ese sentido, el DT reveló que ya tomó una firme decisión sobre su futuro en el torneo local.

Horacio Melgarejo confirmó radical medida tras su sanción en la Liga 1

En conversación con los periodistas antes de tomar su vuelo con dirección a Río de Janeiro, el entrenador del 'Papá' fue consultado por su severa sanción en la Liga 1 y la calificó de injusta. Asimismo, confirmó que acudirá al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para apelar a su suspensión.

“Justa no la siento (la suspensión) porque creemos que es un poco exagerada, por eso fui hasta el TAS para ver si me la pueden reducir, pero bueno, eso ya es tema del TAS. Yo no quería llegar a eso, yo quería llegar a un acuerdo acá en el ámbito local , pero bueno, al final lo tuve que hacer, era lo último que me quedaba pero lo más importante ahora es el partido del jueves (contra Botafogo).”, manifestó Melgarejo.

¿Por qué suspendieron a Horacio Melgarejo?

Como se recuerda, la Liga de Fútbol Profesional (LFP) castigó duramente a Horacio Melgarejo con un año sin poder dirigir en la Liga 1 por sus críticas contra la Copa de la Liga Caliente 2026. El DT argentino calificó dicho torneo como una “copa de mie***”, tras la eliminación de Cienciano en octavos de final frente a ADT de Tarma. Vale precisar que el DT del 'Papá' apeló a su sanción en busca de una reducción a su castigo, pero la Comisión Disciplinaria de la LFP desestimó dicho recurso, por tal motivo, Melgarejo optó por llevar el caso a instancias internacionales.

Comisión Disciplinaria ratificó sanción de un año para Horacio Melgarejo, DT de Cienciano. Foto: composición Líbero

Cienciano vs Botafogo por la Copa Sudamericana

En cuanto al tema futbolístico, Cienciano visitará a Botafogo este jueves 20 de agosto a las 7:30 p.m. (hora peruana) por la vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana. Los cusqueños buscan hacer historia y sellar su clasificación en el Estadio Nilton Santos, luego de su aplastante victoria por 6-1 ante el ‘Fogão’ en Cusco.