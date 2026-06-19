Alineaciones Alianza Lima vs Mannucci: el once blanquiazul para vencer por la Copa de la Liga

Alianza Lima vs Carlos A. Mannucci se enfrentarán en un partido por la jornada 2 de la Copa de la Liga 2026. Ambos elencos necesitan ganar para mantener sus opciones de clasificación, por lo que saldrán al campo en busca de los tres puntos. Conoce las alineaciones que preparan ambas escuadras.

Alineación de Alianza Lima

Ángel De la Cruz; Angeki Vidaurre, Jefferson Muñoz, Jonathan García, Rair Alarcón; Eddy Cojal, Carlos Aramburú, Diego Hidalgo, Geray Motta y Marcelo Matzuda.

La escuadra de Alianza Lima no logró vencer en su debut a César Vallejo, por lo que ahora necesita salir al campo con el objetivo de conseguir los tres puntos para no complicar su clasificación a la siguiente etapa de la Copa. Por ello, se prevé que alinee su mejor oncena en su nueva visita a Trujillo.

Alianza Lima busca su primera victoria en la Copa de la Liga

Cabe recordar que este torneo lo disputa con su equipo de reserva, que compite en la Liga 3 y se encuentra al mando del DT Carlos Fernández. No obstante, en su esquema cuenta con grandes jugadores llamados a convertirse en figuras del club, y muchos de ellos se encontraban entrenando con el primer equipo.

Es el caso de Ángel De la Cruz, quien será el encargado de custodiar el arco de Alianza, así como de Marcelo Matzuda, uno de los valores a futuro del equipo. Sin embargo, su principal referente es Geray Motta, llamado a convertirse en el delantero de referencia de los victorianos.

Alineación de Mannucci

Gerson Valladares; Víctor Salazar, Eduardo Caballero, Koichi Aparicio, Joaquín Aguirre; Luis Álvarez, David Chicoma, José Muñoz, Rely Fernández, Miguel Murillo y Gilmar Rodríguez.

Por su parte, Carlos A. Mannucci cayó en su primer enfrentamiento ante Alianza Atlético, por lo que una derrota lo dejaría eliminado del torneo de forma temprana. Por ello, buscará hacerse fuerte en el Mansiche y alista su mejor oncena.

Mannucci pone en juego su clasificación a la siguiente ronda de la Copa

El cuadro trujillano tiene en su plantel a jugadores con gran recorrido en el fútbol peruano, que seguramente buscarán imponer condiciones ante la juventud de los blanquiazules. En su nómina figuran futbolistas como Rely Fernández, Koichi Aparicio y el delantero Gilmar Rodríguez.