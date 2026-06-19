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Miguel Trauco fue visto junto a jugadores de Alianza Lima y genera impacto en hinchas - FOTO
El exjugador de Alianza Lima, Miguel Trauco, sorprende a hinchas al estar junto a colegas blanquiazules en medio del parón de la Liga 1 2026.
Alianza Lima atraviesa un gran momento tras coronarse como campeón del Torneo Apertura 2026. Los blanquiazules han tenido días de descanso ante la dura exigencia de inicios de temporada. En medio de este parón por el Mundial 2026, se hizo viral una fotografía en la que se ve a un exjugador de los íntimos, Miguel Trauco, con algunos integrantes de la escuadra victoriana.
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Miguel Trauco junto a jugadores de Alianza Lima
A través de las redes sociales, se vio una fotografía de jugadores de Alianza Lima como Luis Ramos, Gianfranco Chávez y Pedro Aquino. Este último aún se mantiene en el Perú, pese a que extraoficialmente se dio a conocer que no seguirá en la institución blanquiazul. Ahora, se reunió con excompañeros, entre ellos Miguel Trauco.
Como se sabe, Miguel Trauco ahora pertenece a Sport Boys del Callao durante todo el 2026, luego de ser separado de Alianza Lima a inicios de temporada por un suceso extradeportivo. El lateral izquierdo ahora se debe a la escuadra rosada, pero no olvida los momentos que compartió con los futbolistas de Alianza Lima.
Miguel Trauco junto a jugadores de Alianza Lima.
Ahora, Miguel Trauco sigue trabajando arduamente en los entrenamientos del cuadro rosado, sabiendo que el equipo debe sumar la mayor cantidad de puntos en busca de asegurar su permanencia en Primera División. El experimentado lateral ha mostrado un buen nivel con los chalacos, por lo que espera seguir por esa vía.
¿Cuál es el valor de Miguel Trauco?
Según el portal Transfermarkt, Miguel Trauco tiene un valor de mercado de 200 mil euros a sus 33 años. El lateral tuvo su mejor nivel en la edición 2017, cuando llegó a la cifra de 2 millones de euros con camiseta de Flamengo.
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