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Tiene contrato con Alianza Lima hasta 2028, pero despertó interés en clubes de Brasil: "Ofertas"

Este jugador ha sido uno de los más determinantes de Alianza Lima y, pese a tener un extenso contrato, puede dejar el club tras despertar el interés de importantes equipos.

Angel Curo
Tiene contrato con Alianza Lima hasta 2028, pero despertó interés en clubes de Brasil
Tiene contrato con Alianza Lima hasta 2028, pero despertó interés en clubes de Brasil | Composición: Líbero
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Alianza Lima ha tenido uno de los mejores rendimientos del campeonato, donde varias de sus figuras han brillado con su nivel en el Torneo Apertura. Precisamente, un talentoso volante ha logrado ganarse el cariño de los hinchas por sus actuaciones en la Liga 1 y además es sondeado por clubes de Brasil. El club ya definió cuál será su futuro.

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Tiene contrato con Alianza Lima hasta 2028, pero despertó interés de clubes de Brasil

Uno de los jugadores que más alegrías ha generado entre los hinchas de Alianza Lima es Jairo Vélez. El volante ha sido vital en cada una de las victorias del equipo y ha llevado su gran nivel a la selección peruana. Por ello, no es extraño que haya clubes interesados en su fichaje.

En ese sentido, Líbero pudo conocer, mediante su edición impresa, que el seleccionado peruano está siendo pretendido por equipos del fútbol brasileño. Es un premio a su gran rendimiento con el plantel blanquiazul durante la temporada.

Jairo Vélez, Alianza Lima

Jairo Vélez es seguido por clubes de Brasil, pero no saldrá de Alianza Lima

Sin embargo, la dirección deportiva de Alianza Lima tomó la decisión de que Jairo Vélez no salga del club por ningún tipo de oferta que no sea económicamente atractiva para el club y se trate de una venta millonaria. De este modo, alternativas como un préstamo con opción de compra quedan completamente descartadas.

Esta decisión responde a un pedido expreso del DT Pablo Guede de mantener a todo el grupo principal para conservar las opciones de conquistar el Torneo Clausura y coronarse automáticamente en la Liga 1.

Números de Jairo Vélez esta temporada

El nacido en Ecuador llegó como uno de los grandes golpes en el mercado de fichajes de Alianza Lima y respondió en la cancha. Con los ‘íntimos’ jugó 16 partidos, donde marcó tres goles y brindó cuatro asistencias. Por si no fuese poco, Jairo Vélez también llevó su rendimiento a la selección peruana, donde es el goleador en la era de Mano Menezes.

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Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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