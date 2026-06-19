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Universitario quiere remecer el mercado y evalúa firmar a destacado delantero: "Colombiano..."
Universitario vivirá uno de los mercados de pases más intensos y, ante la necesidad de conquistar el Torneo Clausura, se conoció que evalúa el fichaje de un delantero colombiano.
Universitario de Deportes tiene la obligación de conquistar el Torneo Clausura para seguir en la pelea por el tetracampeonato de la Liga 1. Por ello, tiene claro que necesita reforzar su plantel en el mercado de pases, y una de las posiciones que espera potenciar es la delantera. En ese sentido, se conoció que evalúa la opción de reforzarse con un delantero de gran jerarquía.
Universitario quiere remecer el mercado y evalúa firmar a destacado delantero
Durante el programa 'Modo Fútbol', Gustavo Peralta indicó que la dirección deportiva de Universitario está en busca de posibles alternativas para encontrar al acompañante de Álex Valera en la delantera. En ese contexto, se conoció que ya le han acercado algunos nombres como opciones; entre ellos, figura un delantero colombiano.
Según indicó Peralta, se trata de un '9' con una gran trayectoria internacional y, aunque no se animó a revelar el nombre, señaló que Héctor Cúper será el encargado de definir si las negociaciones avanzan.
Video: Modo Fútbol
"Entiendo que le han acercado a la 'U' el nombre de un delantero colombiano con un buen CV. Vamos a ver si eso termina avanzando en un visto bueno del comando técnico de Cúper o si aparecen otras opciones", reveló el citado comunicador.
En esa línea, Peralta señaló que, por el momento, no hay negociaciones avanzadas ni formales, sino que se trata de un ofrecimiento al club y que ya evalúan la oportunidad. Además, precisó que la prioridad, por ahora, es cerrar la incorporación de un volante central esta semana.
Universitario perdió el fichaje de Facundo Batista, delantero uruguayo
Del mismo modo, Gustavo Peralta indicó que Universitario evaluaba la alternativa de contratar a Facundo Batista como su nuevo delantero. No obstante, el interés no prosperó luego de que se conociera que es imposible su salida de Peñarol como agente libre.
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