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Universitario jugará dos partidos amistosos previo al inicio del Torneo Clausura 2026
Universitario de Deportes emocionó a sus hinchas al anunciar que disputará dos partidos amistosos previos al inicio del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
Universitario de Deportes confirmó mediante sus redes sociales que disputará dos partidos amistosos durante la pretemporada antes de que arranque el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, donde deberá imponerse si quiere conseguir el tetracampeonato del fútbol peruano. A continuación, te contamos a qué clubes se enfrentará y cuándo se jugará cada compromiso.
Luego de confirmarse la llegada de Gianluca Lapadula para la segunda parte de la temporada, y a poco de que se haga oficial la transferencia de Adrián Quiroz, el cuadro crema sigue con las novedades para su hinchada y ahora informó acerca de dos encuentros de preparación ante rivales directos del balompié incaico.
Partidos amistosos de Universitario
Primero, Universitario de Deportes recibirá a Atlético Grau de Piura el sábado 27 de junio en Campo Mar 'U', desde las 9.00 a. m. En este duelo buscará darle rodaje a sus nuevas incorporaciones para que se adapten al esquema de Héctor Cúper. Recordemos que el director técnico argentino llegó en la recta final del semestre, por lo que no pudo imponer su estilo de manera adecuada.
Universitario y sus amistosos.
Tras ese encuentro, los merengues jugarán ante Sport Boys del Callao en el mismo recinto deportivo el sábado 4 de julio a las 9.30 a. m. Este será, según el cronograma informado por la ‘U’, el penúltimo de sus cotejos amistosos antes de que se inicie el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
Universitario también jugará con Millonarios
En redes sociales, Universitario confirmó un partido amistoso ante Millonarios para el sábado 11 de julio desde las 20.00 horas de Perú y Colombia. Este encuentro se realizará en el Estadio Monumental y significará el regreso de Rodrigo Ureña y Fabián Bustos a Ate. Todavía no hay información sobre la venta de entradas para este encuentro.
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