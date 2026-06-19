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Se confirmó si Universitario dará el batacazo firmando a delantero de Peñarol: "Contrato..."

Universitario analiza alternativas para potenciar su ataque en el Torneo Clausura y se confirmó si dará el gran golpe con el fichaje de un delantero de Peñarol.

Angel Curo
Se confirmó si Universitario dará el batacazo firmando a delantero de Peñarol
Se confirmó si Universitario dará el batacazo firmando a delantero de Peñarol | Composición: Líbero
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Universitario de Deportes tuvo grandes complicaciones en su delantera durante el Apertura, situación que ha llevado a la directiva a buscar alternativas para potenciar su ataque con el objetivo de pelear el tetracampeonato de la Liga 1. Por ello, en medio del mercado de pases, se reveló si finalmente concretarán el fichaje de un talentoso delantero que milita en Peñarol.

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Se confirmó si Universitario dará el batacazo firmando a delantero de Peñarol

Durante el programa 'Modo Fútbol', Gustavo Peralta brindó nuevos detalles de cómo se viene moviendo Universitario con sus fichajes. En ese contexto, comentó sobre las opciones que barajan para reforzar su delantera con un ‘9’ extranjero.

Según indicó el periodista deportivo, la idea del club es primero cerrar con un volante, aunque ya analizan opciones para acompañar a Álex Valera en el ataque. En ese sentido, reveló que uno de los que sonaron fue Facundo Batista, de Peñarol, aunque esta opción se terminó cayendo, ya que no es viable su salida del cuadro uruguayo.

Facundo Batista, Universitario

Facundo Batista era opción para reforzar a Universitario, pero no prosperó

"Las fuerzas están puestas en cerrar con el '6', pero ya hay nombres que están evaluando para el delantero. Había una opción en Uruguay, la sabía Héctor Cúper y su comando técnico, pero no se termina dando porque tenía contrato. El nombre que habían acercado era (Facundo) Batista y no se termina dando porque no podía salir de Peñarol", señaló el comunicador.

Además, Peralta informó que no se llegaron a dar negociaciones concretas entre las partes, sino que se trató de un sondeo al aparecer como una opción. No obstante, al no poder salir con la carta de libertad, la operación se cayó por completo.

"No es que la 'U' ya lo estaba negociando, no le habían acercado una propuesta, solo le habían acercado al comando técnico y la consulta era si podía salir libre y venir a Universitario. Si podía se hacía una negociación, pero eso no pasó y se quedó ahí", sentenció.

Valor de mercado de Facundo Batista

De acuerdo con el portal internacional Transfermarkt, Facundo Batista alcanza una cotización de 700 mil euros en el mercado de pases. Una cifra interesante a sus 27 años, aunque ha venido disminuyendo en los últimos años.

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Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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