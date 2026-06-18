Universitario llegó a un acuerdo con ex Porto para que sea su fichaje estelar, pero advierten: "Depende"

Con el mercado de fichajes abierto, Universitario de Deportes busca reforzarse de la mejor manera con el objetivo de llevarse el Torneo Clausura y luchar por la Liga 1 2026. Para ello, el elenco merengue está dispuesto a hacer una enorme inversión y, recientemente, se confirmó que llegó a un acuerdo con un futbolista de talla internacional que incluso jugó varias temporadas en el Porto de Europa.

Los cremas ya aseguraron a Gianluca Lapadula y dentro de poco pueden hacer lo mismo con Adrián Quiroz, pero no se detienen y ahora van tras los pasos de un potente mediocampista colombiano. Nos referimos a Matheus Uribe, que actualmente se encuentra en Atlético Nacional, de su país natal, donde todavía tiene contrato hasta el 31 de diciembre de este año.

Según el periodista Mauricio Loret de Mola, en diálogo con el programa 'Desmarcados' en el canal DENGANCHE, vía YouTube, Universitario de Deportes tiene todo pactado con el volante para que se incorpore en las próximas semanas. El jugador ha pasado por varios clubes, como el Porto de Portugal, uno de los más prestigiosos de Europa, con dos Champions League en su palmarés.

Matheus Uribe puede llegar a Universitario.

“La ‘U’ y Matheus Uribe han llegado a un acuerdo económico; ahora todo depende del jugador. Él ya tendría todo acordado con Atlético Nacional y contaría con facilidades para salir del club. El problema es que hay un tema personal que lo frena a dar el sí definitivo. La ‘U’ le ha puesto como fecha límite mañana”, indicó el mencionado comunicador, lo que generó la emoción de los hinchas cremas.

Trayectoria de Matheus Uribe