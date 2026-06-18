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Fernando Gaibor reveló si Alianza fichará nuevos futbolistas para el Clausura: "Esas..."

Fernando Gaibor, actual futbolista de Alianza Lima, reveló si en el club blanquiazul realizarán fichajes de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Luis Blancas
Fernando Gaibor reveló si Alianza Lima se reforzará con nuevos futbolistas para el Torneo Clausura 2026
Fernando Gaibor reveló si Alianza Lima se reforzará con nuevos futbolistas para el Torneo Clausura 2026 | Foto: Alianza Lima
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Alianza Lima sigue firme en su objetivo de salir campeón del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, por lo que desde la dirección técnica siguen tomando decisiones en medio del mercado de fichajes. Ante ello, consultaron a Fernando Gaibor de forma directa sobre si el club blanquiazul realizará nuevas incorporaciones.

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Fernando Gaibor reveló si Alianza Lima se reforzará con nuevos futbolistas para el Torneo Clausura 2026

En conversación con el canal 'Corner Blanquiazul', Gaibor fue consultado sobre si en Alianza Lima harán fichajes para reforzar su plantel de cara al Clausura 2026, ya que desde el término del Apertura no han realizado sondeos ni anunciado oficialmente nuevos jugadores.

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El futbolista ecuatoriano señaló de forma contundente que la labor de analizar y concretar fichajes es exclusiva de Pablo Guede como técnico, junto a Navarro padre e hijo, quienes se encuentran en la gestión deportiva del club.

"Esas cosas de ahí lo tendría que ver el comando técnico de Pablo Guede con Los Navarro", mencionó el volante de 34 años que actualmente es figura en el equipo.

Fernando Gaibor reveló qué características deben tener los nuevos fichajes de Alianza Lima

Fernando Gaibor reveló las principales condiciones que debe tener un nuevo refuerzo de Alianza Lima, dejando en claro que debe llegar a aportar y, sobre todo, ser unido para que el grupo sea más difícil de romper.

“El equipo necesita tener esa estabilidad. Siempre que sea alguien que venga a aportar y sobre todo a hacer que el grupo esté más fuerte, pues bienvenido sea”, afirmó.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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