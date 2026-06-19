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Seleccionado chileno sorprende con mensaje por jugar en el Monumental de Universitario: "En casa"
¿Nuevo fichaje? Los hinchas de Universitario se ilusionaron luego de que un seleccionado chileno manifestara su enorme alegría por jugar en el Estadio Monumental.
Universitario de Deportes está enfocado en recuperar terreno en el Torneo Clausura, donde aspira a quedarse con el título y forzar una definición por el campeonato de la Liga 1. En medio de ello, el club también ha empezado a cerrar algunos acuerdos y sorprendió que un seleccionado chileno expresara su alegría por jugar en el Monumental.
Seleccionado chileno sorprende con mensaje por jugar en el Monumental de Universitario
La dirección deportiva de Universitario sabe que necesita darle todas las herramientas al comando técnico de Héctor Cúper en la mini pretemporada que realiza el club para el Torneo Clausura, por lo que ya empezó a cerrar algunos amistosos, uno de ellos ante Millonarios de Colombia, que tiene en sus filas a Rodrigo Ureña.
Precisamente, el volante chileno utilizó sus redes sociales para manifestar su alegría por volver a jugar en el Estadio Monumental, aunque ahora le tocará enfrentar a quienes fueron sus excompañeros de equipo.
Rodrigo Ureña manifestó su alegría por volver al Monumental de Universitario
“La despedida que faltaba en casa”, fue el mensaje que dejó el ‘Pitbull’ mediante una historia en su cuenta de Instagram, junto a un emoji de corazón, una clara muestra de su cariño hacia la ‘U’.
Recordemos que Rodrigo Ureña dejó las filas de Universitario a inicios de esta temporada, luego de cerrar su incorporación a Millonarios. Sin embargo, el chileno dejó una gran huella en el club y es recordado con estima por los hinchas.
Universitario cerró amistosos para su pretemporada de medio año
Además del duelo ante la escuadra colombiana, Universitario también cerró dos partidos amistosos que serán clave en su preparación. El primero será ante Atlético Grau el próximo 27 de junio en Campo Mar. Una semana después, los cremas enfrentarán a Sport Boys.
Por su parte, el duelo ante Millonarios de Colombia, que tendrá como atractivo el regreso de Fabián Bustos y Ureña al Monumental, se jugará el 11 de julio.
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