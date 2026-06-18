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Fabián Bustos dio rotundo mensaje a los hinchas de Universitario: "Pronto los voy..."

Fabian Bustos rompió su silencio y mandó un sorprendente saludo a los hinchas de Universitario de Deportes tras confirmar el amistoso que sostendrán junto a Millonarios.

Luis Blancas
Fabián Bustos dio firme mensaje a los hinchas de Universitario de Deportes
Fabián Bustos dio firme mensaje a los hinchas de Universitario de Deportes | Composición: Líbero
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Universitario de Deportes y Millonarios confirmaron que el sábado 11 de julio, desde las 8.00 p. m., sostendrán un amistoso en el Estadio Monumental de Ate. Tras ello, el técnico Fabián Bustos se pronunció con un rotundo mensaje a los hinchas cremas que esperan verlo nuevamente con el buzo merengue.

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Fabián Bustos dio firme mensaje a los hinchas de Universitario de Deportes

A través de la página 'De las gradas a la cancha', Bustos decidió saludar a todos los hinchas de Universitario, a quienes espera volver a ver el próximo 11 de julio cuando su equipo, Millonarios, visite el recinto de Ate.

Asimismo, el técnico argentino de 57 años aseguró que extraña y quiere mucho a la hinchada del cuadro merengue, por lo que no dejó de lado su cariño por el club y dejó la clásica arenga.

Video: De las gradas a la cancha

“Pronto los voy a ver ahí. Se les extraña, se les quiero muhco, un abrazo grande para todos y para los hinchas de la U. ¡Y dale U toda la vida!”, afirmó.

¿Cómo le fue a Fabián Bustos en Universitario de Deportes?

Fabián Bustos llegó a Universitario de Deportes el 29 de diciembre de 2023 en reemplazo de Jorge Fossati. Luego inició la temporada 2024 y logró salir campeón al final del año. Sin embargo, a inicios del 2025 recibió una oferta de Olimpia y terminó saliendo del club.

Durante su estadía en la tienda crema, el argentino disputó 49 encuentros, en los que ganó 29 partidos, empató 12 y perdió 8 veces. Esas son grandes estadísticas, por lo que muchos hinchas apoyan su regreso por su gran rendimiento.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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