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Alarma para Cúper: Futbolista de Universitario presentó molestias en entrenamientos
Universitario está en alerta por un futbolista que presentó molestias en los entrenamientos que dirige el profesor Héctor Cúper en Campo Mar.
Bajo la dirección de Héctor Cúper, Universitario de Deportes quiere volver a ser protagonista en la Liga 1 2026 y apuntar al título del Torneo Clausura. Sin embargo, como parte de la mini pretemporada en Campo Mar, LIBERO pudo conocer que uno de los futbolistas clave del plantel crema presentó una molestia que desató la preocupación entre los presentes.
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Jugador de Universitario con molestias
Se trata de José Carabalí, atacante de Universitario de Deportes, quien se ha vuelto una pieza clave del plantel a lo largo de la temporada. No obstante, se reveló que el jugador presentó molestias en el tobillo, pero que no son preocupantes para el cuerpo médico ni el comando técnico de la institución merengue.
Eso sí, se tomaron las precauciones del caso para que el ecuatoriano logre acoplarse nuevamente a los trabajos de alta exigencia que lidera Héctor Cúper en Campo Mar. Uno de los aspectos que quiere trabajar bien el estratega argentino es el físico, por lo que exigirá al máximo a sus jugadores para que alcancen su mejor nivel.
José Carabalí presentó molestias en entrenamientos.
En paralelo con este hecho, el plantel que afronta la Copa de la Liga Caliente 2026 ya trabaja en busca de su mejor versión para el partido restante de la fase de grupos. Este fin de semana, el elenco merengue no tendrá participación, ya que, al ser un número impar de integrantes, solo queda aguardar el choque entre Atlético Grau y Pirata FC.
¿En qué clubes jugó José Carabalí?
- CD Everest
- Club Unibolivar
- Puerto Quito
- Universidad Católica de Ecuador
- Orense SC
- Always Ready
- Nagoya Grampus
- Universitario
¿En cuánto está cotizado José Carabalí?
Según el portal Transfermarkt, José Carabalí tiene un valor de mercado de 850 mil euros a sus 29 años. Su mejor versión fue en la edición 2021, cuando defendía a la Universidad Católica de Ecuador y registró una cotización de 1 millón de euros.
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