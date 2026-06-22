Mr. Peet arremetió contra Alianza Lima por usar canterano en la Copa de la Liga: “Terminé frustrado”

La Copa de la Liga fue un torneo que se creó para que los diversos equipos que componen la Liga 1 y la Liga 2 se mantengan activos durante la para por el Mundial 2026. Sin embargo, equipos como Alianza Lima y Universitario han decidido hacer uso de sus reservas para este certamen y así cuidar a sus jugadores titulares de cara a lo que será el Torneo Clausura.

Bajo este contexto, ayer se realizó una nueva jornada en la que Alianza cayó por 3-1 ante Carlos A. Mannucci, complicando sus opciones de pasar a la siguiente ronda. Tras el partido, Mr. Peet, en una reciente edición del programa Madrugol, habló sobre este tema y cuestionó duramente a la institución blanquiazul por usar a sus canteranos en la Copa de la Liga, pues considera que el nombre de Alianza Lima debe estar siempre en lo más alto.

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Mr. Peet arremetió contra Alianza Lima por usar canterano en la Copa de la Liga

El periodista expresó su enojo por la derrota que protagonizó Alianza y resaltó que el único equipo que está alternando entre jugadores experimentados y canteranos es Sporting Cristal, que ganó su partido contra CNI.

“El único equipo que está alternando jugadores del primer equipo en esta Copa de la Liga es Sporting Cristal, y Sporting Cristal le ganó a Estudiantil CNI 2 a 1. Así que Alianza y Universitario decidieron jugar con sus equipos de la Liga 3”.

“Lo cierto es que, sí, lo digo siempre con todo respeto, a mí me generó mucha molestia el partido entre Alianza y Mannucci, mucha molestia, porque es Alianza. Repito, este torneo no se hizo para la Liga 3 ni para la Liga 2. Este torneo se hizo para que intervengan las instituciones con sus primeros equipos. Las circunstancias han hecho que instituciones como Alianza y como Universitario jueguen con sus equipos de la Liga 3. Está bien, perfecto”.

“Los chicos que se ponen las camisetas de los primeros equipos tienen que entender que están defendiendo la camiseta de una institución tan grande. Entonces, yo siempre he dicho que uno de los problemas en el fútbol peruano en los últimos años es que el jugador, siendo joven, cuando debuta en primera división sigue pensando que es juvenil o que es reserva”.

“Yo siempre he dicho que el jugador, así tenga 17 años, cuando se pone la camiseta de la institución en primera división, tiene que tener mentalidad de jugador de primera división y los goles que recibe Alianza son… Hay méritos, sí, pero hay errores. Hay gruesos errores”.

“(...) También creo que Guede está al tanto de todo esto. También creo que el comando técnico no es que esto lo esté pasando por agua tibia, o sea, el comando técnico está viendo el torneo. Entonces, cuando la gente le pida jugadores del equipo o jugadores de menores, claro, Guede te va a decir: “Oye, pero si todavía no están para el primer equipo”.

“Entonces sí terminé frustrado, frustrado de la derrota ante Mannucci, porque no tengo nada en contra de los equipos como Vallejo, que ha estado en primera división y hoy está en Liga 2, o como Mannucci, que es un histórico que ha estado en Liga 1 y ahora está en Liga 2. Pero son equipos que arman sus planteles para Liga 2 y normalmente los equipos como Alianza, como la ‘U’, como Cristal, en otras épocas iban con sus equipos, a veces juveniles o de reserva, reforzados con uno o dos jugadores del primer equipo, y ganaban, se presentaban en provincia y ganaban. Hoy ya no”.

¿Cómo quedó Alianza Lima tras la derrota ante Carlos Mannucci?

Tras la derrota, Alianza Lima complicó su situación en el grupo A de la Copa de la Liga, por lo que en su siguiente partido deberá ganarle a Alianza Atlético si quiere tener posibilidades de pasar a la siguiente ronda. Aunque también dependerá del resultado que consigan los otros equipos.