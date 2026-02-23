ALERTA MÁXIMA en Walmart de Elkins: un hombre entró a la tienda, intentó robar un arma de fuego y luego se atrincheró en la casa de su madre

Un suceso alarmante en Elkins, Virginia Occidental, provocó una intensa investigación policial tras un intento de robo de armas, seguido de un incidente violento en una vivienda familiar. Las autoridades revelaron nuevos detalles sobre el desarrollo de los hechos en Walmart EE. UU. y la detención del implicado.

Justin Gibson, de 41 años, enfrenta cargos por robo, allanamiento y daños a la propiedad.

Hombre irrumpe en Walmart de Elkins e intenta robar un arma de fuego

Según WDTV 5, un hombre de 41 años, identificado como Justin Gibson, condujo su vehículo directamente a través de la puerta del garaje de un Walmart en Elkins. De acuerdo con los informes oficiales, Gibson "intentó forzar un estuche de armas con una palanca de hierro" dentro de la tienda y rompió el cristal del contenedor, pero no logró sustraer ninguna arma de fuego. Tras este intento fallido, tomó una bicicleta infantil y huyó del establecimiento.

Walmart EE. UU. notificó a la policía sobre el incidente de choque y fuga, lo que provocó una respuesta inmediata de las autoridades locales.

Persecución hasta la casa de su madre y confrontación con la policía

Tras huir del Walmart EE. UU., Gibson se dirigió a la casa de su madre en Beverly, donde embistió la vivienda con su vehículo y forzó la entrada a la residencia. WDTV 5 informa que la madre del hombre se encerró en el baño y llamó al 911 mientras él estaba dentro de la casa, "apuntando con un cuchillo a los oficiales, gritándoles que se fueran" y exigiendo que le entregaran un arma.

Los agentes respondieron tratando de calmar la situación, pero Gibson se negó a soltar el arma blanca, por lo que fue sometido con una pistola eléctrica. La policía también informó sobre ventanas rotas en la casa, así como daños en el exterior de la vivienda y en el propio vehículo del sospechoso.

Gibson fue arrestado y llevado a la cárcel regional de Tygart Valley, donde enfrenta cargos por robo, entrada no autorizada a un edificio y destrucción de propiedad. Su fianza fue fijada en 50,000 dólares en efectivo.