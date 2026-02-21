- Hoy:
ALERTA ROJA, inmigrantes en EE. UU.: estos estados rechazan la VENTA de bodegas para que las usen como centro de detención
Varios estados de Estados Unidos han manifestado su total rechazo a la propuesta de convertir bodegas en centros de detención, que perjudicaría a inmigrantes.
¡Mucha atención! Recientemente, varios estados de EE. UU. han manifestado su rechazo a la propuesta de convertir bodegas en centros de detención. Esta propuesta ha generado gran debate, pues muchos consideran que la transformación de estos espacios podría afectar la calidad de vida de las comunidades cercanas.
En tanto, los gobiernos locales han señalado que la utilización de bodegas para fines penitenciarios no solo incrementaría la inseguridad, sino que también podría desviar recursos destinados a programas de rehabilitación y reintegración social. A continuación, más información al respecto.
Estos estados rechazan la venta de bodegas para que ICE las use como centro de detención
Con información de 'Univisión', te revelamos cuáles son los estados que se oponen a la venta de almacenes para convertirlos en centros de detención. Se confirmó que un almacén de 418.000 pies cuadrados en Arizona fue adquirido por 70 millones de dólares sin que los funcionarios locales fueran informados sobre la intención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de utilizarlo para este fin.
En enero de este año, por su parte, un reportero observó la visita de funcionarios federales a una nave industrial de 439.945 pies cuadrados en Florida. Pese a ello, el alcalde de Orlando, Buddy Dyer, afirmó que no había recibido comunicación de las autoridades federales, aunque reconoció que no podía impedir la instalación de ICE en su jurisdicción.
En Georgia, el ICE compró una bodega en Social Circle por 128,6 millones de dólares, con planes de albergar entre 7.500 y 10.000 detenidos. La instalación se diseñará de manera modular, permitiendo ajustar su capacidad según las necesidades.
En Indiana, también la ciudad de Merrillville expresó su preocupación por la visita de ICE a un nuevo almacén de 25.548 metros cuadrados. El propietario, Opus Holding LLC, envió una carta aclarando que no estaba en negociaciones con funcionarios federales, citando limitaciones legales para compartir más datos.
Otras zonas también rechazan estas compras de bodegas
En tanto, en Míchigan, las autoridades expresaron su inquietud ante la falta de notificaciones, especialmente tras el anuncio de una nueva instalación de ICE en Romulus.
Por otro lado, en Minnesota, los dueños de almacenes en Woodbury y Shakopee optaron por no establecer acuerdos con ICE, motivados por los recientes asesinatos y la dura política migratoria implementada durante la administración de Trump.
