¿Se cae su fichaje? La inesperada razón por la que Jeriel De Santis aún no entrena con Melgar

Fue uno de los pedidos de Juan Reynoso, DT de Melgar, para la temporada 2026 y con los trabajos de pretemporada ya iniciados en Arequipa, preocupa que no haya noticias sobre de él. Jeriel De Santis fue anunciado hace semanas como refuerzo 'rojinegro', pero estaría teniendo problemas para llegar al Perú. Ahora se reveló el verdadero motivo.

"Estaba previsto que hoy llegue Jeriel De Santis a Arequipa para unirse a los entrenamientos; sin embargo, por la situación político-social que vive Venezuela desde el fin de semana, se suspendieron los vuelos. Las alternativas que se manejan son un traslado hasta Colombia o Panamá y desde ahí volar hacia Arequipa", informó Daniel Rodríguez, periodista arequipeño.

Jeriel De Santis no ha podido viajar al Perú | Vía Daniel Rodríguez

Por el momento los problemas que ha generado la captura de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, han impedido que personas como Jeriel De Santis puedan salir del país. Veremos si lo terminan solucionando al corto plazo con las opciones que manejan. Mientras tanto el delantero seguirá entrenando por su cuenta a distancia.

Reynoso pidió a De Santis

“Él viene a aportar, a competir y a elevar la competencia interna. Sus números el último año han sido muy buenos. La gente quizá no lo sabe, pero si se investiga, se ve que en 35 partidos ha hecho 14 goles. De acuerdo a los minutos jugados, el porcentaje de goles es muy alto", señaló Juan Reynoso al ser consultado sobre el '9'. Confirmó que él pidió su contratación.

La trayectoria de Jeriel De Santis

Jeriel De Santis ha militado en el Caracas FC (Venezuela), Boavista FC (Portugal), FC Cartagena B (España), Alianza Lima (Perú), CF Intercity (España) y actualmente pertenece al Melgar (Perú) tras destacar en su regreso a Caracas en 2025. Al contar con DNI peruano, el delantero puede ser convocado a la Selección Peruana.