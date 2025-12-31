Melgar dio el batacazo en el mercado de pases fichando a seleccionado mexicano: “Por un año”

Melgar es uno de los equipos que se viene reforzando para la siguiente temporada de la Liga 1. El cuadro arequipeño tiene la obligación de armar un gran plantel para meterse en la pelea por el título nacional y hacer un gran papel en la Copa Sudamericana. En ese sentido, se conoció que acaban de cerrar la incorporación de un volante que jugó con la selección de México.

Melgar dio el batacazo fichando a seleccionado mexicano

En pleno movimiento del mercado de pases, el periodista deportivo César Luis Merlo impactó a los hinchas al revelar que el 'Dominó' concretó el fichaje de un destacado volante que ha defendido a la 'Tri'. Se trata del volante mexicano Javier Salas, quien llega en esta temporada militó en las filas del FC Juárez de la Liga MX.

De acuerdo a la información que compartió Merlo, el mediocentro defensivo de 32 años llega en calidad de agente libre tras no renovar contrato con su club. Además, indicó que la directiva de Melgar cerró su incorporación por una temporada.

Javier Salas es nuevo jugador de Melgar por todo el 2026.

"Javier Salas, mediocampista mexicano de 32 años, es nuevo refuerzo del Melgar. Llega como agente libre tras un paso por Juárez y firma contrato por un año", fue la información que compartió el reconocido comunicador en su cuenta de 'X'.

Javier Salas no llega en su mejor ritmo futbolístico, luego de haber jugado solo 2 partidos en este 2025, donde apenas sumó 9 minutos. En total, durante su permanencia en el FC Juárez jugó 3 temporadas, jugando 58 partidos.

Javier Salas jugó en la selección de México

Javier Salas ha tenido un destacado recorrido en el fútbol de su país, tras mostrar un buen rendimiento en clubes como Atlas, Cruz Azul y Puebla, entre otros. Gracias a ello, en 2016, cuando defendía la camiseta de Dorados de Sinaloa, recibió la convocatoria a la selección mexicana Sub-23, con la que disputó dos encuentros.

En la temporada siguiente, el futbolista fue nuevamente considerado, esta vez para integrar la selección mayor y participar en la Copa Oro; sin embargo, no llegó a debutar oficialmente con el combinado absoluto.