Bono Escolaridad 2026: ¿Desde cuándo inicia el pago? Este es el CRONOGRAMA OFICIAL para cobrar

A solo dos meses de iniciar un nuevo año lectivo en el Perú, crece la incertidumbre en relación al Bono Escolaridad de 2026, el cual ya está por pagarse en solo unos días más, y por ello, miles de ciudadanos están a la expectativa de conocer si serán o no parte del sector de beneficiarios durante el mes de enero.

Como se sabe, este incentivo es entregado como modo de ayuda a algunos padres de familia que cuenten con menores en etapa escolar. Esto con la finalidad de que puedan solventar sin problemas los gastos vinculados a una nueva temporada de clases. Encuentra AQUÍ el cronograma y últimos datos previo al depósito.

El Bono Escolaridad se paga en enero 2026 para algunos trabajadores públicos / FOTO: Facebook

¿Quiénes reciben el Bono Escolaridad 2026?

Funcionarios y servidores públicos nombrados o contratados bajo el Decreto Legislativo N.° 276, la Ley N.° 29944 (Reforma Magisterial) y la Ley N.° 30512

Docentes universitarios cubiertos por la Ley Universitaria N.° 30220

Personal de salud establecidos en el Decreto Legislativo N.° 1153

Miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú

Pensionistas a cargo del Estado regulados por los decretos leyes 15117, 19846, 20530, 28091 y el DL 1133

Profesores contratados y auxiliares en educación

Trabajadores del sistema penitenciario regulados por el decreto N.° 29790

¿Cuándo inicia el pago del Bono Escolaridad 2026?

Miércoles 21 de enero: Educación (incluidas universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales, Contraloría, Congreso, Desarrollo Agrario, Energía y Minas.

Educación (incluidas universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales, Contraloría, Congreso, Desarrollo Agrario, Energía y Minas. Jueves 22 de enero: Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores.

Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores. Viernes 23 de enero: Salud, Mujer, Cultura, Ambiente, Trabajo, Reniec.

Salud, Mujer, Cultura, Ambiente, Trabajo, Reniec. Lunes 26 de enero: Produce, Mincetur, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional.

Produce, Mincetur, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional. Docentes universitarios: El pago se efectuará en junio de 2026.

¿De cuánto es el monto del Bono Escolaridad?

La cifra a la que alcanza el respaldo de escolaridad este 2026, es de 400 soles, de acuerdo a lo que especifica la ley en vigencia. Por el momento no se ha registrado algún aumento en el monto.

¿Cuál es la forma de pago del Bono Escolaridad?

Es importante recalcar que el abono es automático, es decir que no hay que realizar ningún tipo de trámite adicional, pues el dinero llegará de manera directa dentro de la planilla de pagos, siempre que el trabajador o pensionista cumpla los requisitos solicitados en la fecha.

¿El Bono Escolaridad solo se paga en enero 2026?

Aunque la mayoría de servidores públicos cobran el subsidio en enero de 2026, lo cierto es que los docentes contratados y auxiliares de educación, recién recibirán el pago en el mes de junio de 2026, por tema especial de la norma para sus cargos.