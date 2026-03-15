¿Vale la pena gastar 599 dólares por el iPhone 17e? Pantalla de 60Hz, procesador A19, carga MagSafe y video 4K/60fps

Sin duda alguna, los celulares de Apple son ansiados por millones de personas, pero lo cierto es que para la mayoría estos terminales de gama alta son un tanto inaccesibles. Por ello, la compañía estadounidense, consciente de la elevada demanda de personas que quieren tener la experiencia iOS, ha lanzado al mundo hace un unas dos semanas el iPhone 17e con precio rebajado, con ciertas limitaciones, pero con una rendimiento más que impresionante.

iPhone 17e: pantalla de lujo, pero con un punto en contra

El iPhone 17e destaca por su ligereza con sus 170 gramos, pero con una pantalla pequeña con su OLED Super Retina XDR de 6.1 pulgadas con resolución de 2532 × 1170 píxeles, así como 460 de densidad de píxeles por pulgada (ppp), con 1200 nits de brillo máximo, potenciado con True Tone, HDR.

También incluye resistencia acuática con IP68, protección anticaídas Ceramic Shield 2, pero queda muy detrás de su competencia en su rango de precio con su panel de tan solo 60 hercios y eso puede ser un verdadero impedimento para usuarios menudamente exigentes.

iPhone 17e: barato, pero con un chip premium

En cuanto a su rendimiento, este smartphone trae el potente chip Apple A19, el cual está acompañado por RAM de 8 GB, junto con memoria interna de 256 GB y 512 GB. Este cóctel de componentes hace que disfrutar de juegos con gráficos altos, pero también realizar tareas muy pesadas sin sufrir calentamientos, lags, ni molestos reinicios.

iPhone 17e: una sola cámara, pero superior a la de la competencia

El iPhone 17e viene con tan solo una cámara en la parte trasera, pero es un poderoso lente de 48 MP con apertura focal de f/1.6, así como un frontal de 12 MP con apertura f/1.9. El video no se queda atrás, pues puede grabar a resolución máxima en 4K a 60 fps.

iPhone 17e: notable autonomía y software insuperable

La batería no se diferencia mucho del iPhone 16e, la cual nos da unas 26 horas para reproducción de video, por lo que es más que suficiente para usarlo por casi todo un día. Asimismo, dispone de carga rápida de 40W, pero también nos trae MagSafe, algo que se extrañó en demasía con el 16e.

iOS 26 es su sistema operativo, el que ya está integrado con Apple Intelligence, la inteligencia artificial de Apple, así como 6 a 7 años de actualizaciones para el software, pero también para los parches de seguridad.

iPhone 17e, cuál es su precio

Si te preguntas si es que vale la pena comprar en 2026 el iPhone 17e, pensamos que sí, teniendo el único punto en contra importante la pantalla de 60 hercios. En la actualidad, su precio inicial está en los US$599, mientras que en Perú se estima desde los S/2.899, en tanto que en México, aproximadamente, en los 14.999 pesos mexicanos.