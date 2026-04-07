Canal colombiano da inesperado pronóstico de Universitario vs Deportes Tolima: "Poco honor"

Solo es cuestión de horas para el partido entre Universitario vs Deportes Tolima por la primera jornada del grupo B de la Copa Libertadores 2026. Los cremas ya se encuentran en Colombia en busca de dar el batacazo en este certamen internacional. Bajo esa premisa, un canal de dicho país se ha pronunciado públicamente para dejar un pronóstico de estos 90 minutos, ¿’U’ o Tolima, quién ganará?

Se trata del canal de Youtube “Palabra de Gol“, que cuenta con más de 600 mil suscriptores en dicha plataforma. Fiel a su estilo, indicó que el cuadro de Deportes Tolima le va muy bien en el torneo local, pero que en partidos claves es donde flaquea para el lamento de hinchas. En el caso de Universitario, aclaran que está ganado en Liga 1 y que es su momento de brillar a nivel internacional.

Siguiendo ese panorama y análisis, desde dicho canal indican que su pronóstico es un empate en tierras colombianas. Saben que Universitario no ha podido ganar nunca en este país por Copa Libertadores, por lo que todo apunta a una paridad a lo largo de los 90 minutos.

“Es el típico equipo saca puntos que no hace nada en las finales. Su rival cremoso (Universitario) está cansado de ganar la liga de Perú y que le apaguen la luz, por eso decidió que ya es hora de hacer algo en la Libertadores. El año pasado mostró un poco de su jerarquía al llegar a octavos de final, aunque Palmeiras horriblemente lo mandó a dormir. Universitario nunca le ganó a un equipo colombiano en Colombia por Copa Libertadores. Esa mala racha y el poco honor que tiene Tolima de local, me llevan a pensar que puede que se dé un empate“, manifiestan.

(VIDEO: Palabra de Gol - Youtube)

¿A qué hora juega Deportes Tolima vs Universitario?

El partido entre Deportes Tolima vs Universitario por la primera jornada de la Copa Libertadores 2026 se juega HOY, martes 7 de abril, a partir de las 21.00 hora peruana y colombiana (2.00 horas GMT) con la transmisión de ESPN y Disney Plus.