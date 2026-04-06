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Conmebol tomó rotunda decisión previo al Universitario vs Deportes Tolima: "El estadio fue..."
¿Cancelado? Conmebol sorprendió a todos al tomar una decisiva decisión con el estadio para el desarrollo del partido de Universitario vs Deportes Tolima.
Universitario vs Deportes Tolima protagonizarán uno de los partidos más emocionantes de la semana por el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Ambos elencos quieren iniciar con buen pie en el torneo y quedarse con los tres puntos. En la previa, se conoció que la Conmebol decidió tomar una firme medida con el estadio para el duelo.
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Conmebol tomó rotunda decisión previo al Universitario vs Deportes Tolima
Los hinchas están expectantes por el estreno copero de Universitario de Deportes en esta temporada. Los merengues iniciarán jugando de visita ante Deportes Tolima en suelo colombiano en busca de hacer historia. Previo al duelo, se conoció que la Conmebol decidió hacer una inspección al Estadio Manuel Murrillo Toro y tomó una decisión.
Esta noticia encendió las alarmas en los hinchas cremas, ante un posible cambio de escenario. No obstante, de acuerdo con el periodista colombiano Dilan Orjuela, se confirmó que la administración del recinto logró superar satisfactoriamente los filtros y recibió la aprobación por parte del ente del fútbol sudamericano.
El Estadio Manuel Murillo Toro fue aprobado por la Conmebol para el Universitario vs Deportes Tolima
“En este momento, se acaba de terminar la inspección de Conmebol en el estadio del Manuel Murillo Toro. La administración local respondió, el estadio fue aprobado y Deportes Tolima jugará en Ibagué”, fue la información que reveló el comunicador en su cuenta de ‘X’.
De esta manera, Deportes Tolima quedó habilitado para ser local en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, Colombia tanto para el duelo ante la ‘U’ como para los próximos partidos por la fase de grupos de la Libertadores.
Esta noticia representa un gran alivio tanto para los hinchas del cuadro colombiano como para los de Universitario, pues se conoció que una gran cantidad de hinchas ya realizaron el viaje hacia Ibagué para asistir al duelo.
Universitario buscará su primera victoria en Colombia
El equipo dirigido por el DT Javier Rabanal está enfocado en lograr una importante hazaña y conseguir su primer triunfo en suelo colombiano a lo largo de su historia. Los cremas han sumado 11 derrotas y cuatro empates previamente. De conseguirlo, se convertirá en el único equipo peruano que ha vencido en todos los países que integran la Conmebol.
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