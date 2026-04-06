DT de Universitario tomó firme decisión con Bryan Reyna para duelo ante Deportes Tolima: "Fuera..."

Universitario de Deportes se encuentra concentrado para llegar de la mejor manera al partido ante Deportes Tolima por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Para este duelo, los hinchas están expectantes por conocer si Bryan Reyna hará su debut con la camiseta crema. Ante ello, el DT Javier Rabanal decidió tomar una determinante decisión.

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DT de Universitario tomó firme decisión con Bryan Reyna para duelo ante Deportes Tolima

Bryan Reyna es uno de los grandes fichajes que ha realizado Universitario para esta temporada con el objetivo de lograr quedarse con el título de la Liga 1, por lo que los hinchas quieren verlo destacar en la cancha. Sin embargo, hasta el momento, el extremo no ha logrado debutar.

En ese panorama, en la previa del duelo ante Deportes Tolima, se conoció que Javier Rabanal tomó una severa decisión con su futuro. Según indicó el periodista Gustavo Peralta, la idea del técnico es que el ‘Picante’ pueda sumar sus primeros minutos en este partido.

Bryan Reyna se perfila a hacer su debut con Universitario ante Deportes Tolima

"Mañana se va definir el once final de Rabanal. También está Bryan Reyna y creo que va a debutar en la Copa (ante Deportes Tolima). Quedó fuera de lista en el clásico, pero la idea de Rabanal es que pueda tener posibilidades de debutar con Universitario", señaló el citado comunicador.

De esta manera, hay grandes posibilidades para que Bryan Reyna termine integrando la lista de convocados para este trascendental duelo de la Copa Libertadores. Por lo pronto, el extremo nacional realizó el viaje junto a toda la delegación crema rumbo a Colombia en espera de confirmarse su inclusión.

¿Cuándo juega Universitario vs Deportes Tolima?

El duelo entre Universitario vs Deportes Tolima se disputará este martes 7 de abril en territorio colombiano. Este duelo iniciará a las 9:00 p.m. (hora peruana) y será vital en las aspiraciones de los cremas en la competición.