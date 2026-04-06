¡No habrá castigo! Comisión Disciplinaria desestimó denuncia por acto de racismo en Liga 1

En la Liga 1 se habló en las últimas semanas de presuntos actos de racismo en dos escenarios diferentes. Primero, en el estadio Alberto Gallardo durante el partido entre Sporting Cristal vs Alianza Atlético, insultaron a Cristiano Da Silva; además en el Estadio Monumental presuntamente hubo un acto similar contra los jugadores de UTC por parte de hinchas de Universitario.

De acuerdo a la información difundida por Paul Pérez Rioja, la Comisión Disciplinaria de la Liga Profesional ha decidido desestimar la denuncia contra Franco Coronel, jugador de Alianza Atlético, al no encontrar pruebas suficientes para confirmar que insultó al lateral celeste.

Video: Modo Fútbol.

'Lo que me dijeron es que la decisión se ha tomado a partir de que es palabra contra palabra. Hay una cosa que dice un futbolista, contraria a la que dice el otro. No hay prueba sustanciales para que demostrar que los actos se han realizado', dijo el periodista en su programa Modo Fútbol, que se emite por Linkeados.

Además, el comunicador reveló que una situación similar ocurrió en el estadio Juan Maldonado Gamarra en Cutervo, con Abdiel Ayarza y también este reclamo por un supuesto insulto discriminatorio fue rechazado tras las investigaciones durante el duelo entre Comerciantes Unidos vs Los Chankas.

“Así como se dio lo de Abdiel Ayarza en Cutervo, este caso tampoco procedería. No hay ni testigos, ni pruebas contundentes”, agregó el popular ‘Doble P’.