Revelan por qué Pablo Guede prefiere a Duarte sobre Viscarra en Alianza Lima: "Le genera..."

Pese a que Guillermo Viscarra ya se encuentra entrenando en Alianza Lima tras su participación en el Repechaje Internacional con Bolivia, Alejandro Duarte seguirá siendo el arquero titular ante ADT Tarma y no le cederá su puesto al boliviano en los próximos partidos. Decisión de Pablo Guede que sorprendió a todos los hinchas blanquiazules y que acaban de revelar por qué eligió esto.

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En el reciente programa de 'Hablemos de Max', la periodista Ana Lucía señaló que Pablo Guede primero conversó con ambos porteros con respecto a la titularidad de Duarte y que lo tomaron bastante bien. Tras esto, dio detalles de por qué el entrenador íntimo decidió inclinarse más por el exarquero de Sporting Cristal para que continúe siendo titular y confesó que es porque le da más confianza a sus compañeros.

“La competencia es sana, o sea, los dos se llevan super bien. Ahora, Viscarra no hizo nada para perder el puesto, pero lamentablemente es así. Lamentablemente, le tocó en un momento donde, claro, hoy Alejandro Duarte es un arquero que te da seguridad; le genera también seguridad a los compañeros, al equipo, y a Guede le gusta mucho Alejandro Duarte”, explicó.

Tras esto, Ana Lucía Rodríguez añadió que Alianza Lima se convirtió en uno de los equipos que menos goles recibió en el Torneo Apertura con Alejandro Duarte como titular, por lo que Guede no tiene intención de cambiarlo. “Es el equipo que menos goles ha recibido, entonces, ¿cómo mover eso? Lo que quiere mantener Guede es justamente el buen momento de Alejandro Duarte”.

Finalmente, aseguró que no se trata de que vaya a existir alguna especie de rotación entre ambos futbolistas, puesto que para Guede, Duarte seguirá tapando en Alianza Lima.

“Se va a mantener a Alejandro Duarte en el arco. Billy Vizcarra va a esperar nuevamente su oportunidad, seguramente en algún momento. Ojo, que no estamos hablando de alternar. No estamos hablando de que hoy, de que mañana tape Duarte y el sábado que juega Alianza con Cusco vaya a tapar Billy. No estamos hablando de una rotación”, finalizó.