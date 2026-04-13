Viscarra tuvo frío análisis sobre el partido que enfrentará Alianza frente a ADT: “Tenemos…”
El portero de la selección boliviana no dudó en hablar sobre lo que será el partido contra ADT de Tarma por la fecha 10 del Torneo Apertura.
Este martes 14 de abril, Alianza Lima tendrá un importante duelo ante ADT de Tarma, correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1. De conseguir un resultado positivo en suelo tarmeño, los blanquiazules tienen la posibilidad de alcanzar el liderato del torneo local, pues se encuentran a solo tres puntos de Los Chankas.
Previo a este duelo, Guillermo Viscarra fue abordado por los periodistas, quienes no dudaron en preguntarle sobre varios temas. El arquero no dudó en analizar el encuentro, señalando que deben realizar un buen partido para mantenerse invictos en la Liga 1.
Para el portero de lo íntimos, destacó que será un encuentro difícil pero que confían en tener un positivo resultado. "Tenemos un partido difícil, pero hay que intentar seguir sumando de a tres", empezó diciendo el portero de 33 años.
En lo que va de la temporada, Alianza ha conseguido siete de nueve puntos posibles en la altura. "Esperamos seguir invictos en la altura, y sumar tres puntos", fueron las palabras de Viscarra.
Guillermo Viscarra habló sobre los comentario de Marcelo Martins
En otro momento, fue consultado sobre las declaraciones de su compatriota Marcelo Martins, quien tuvo polémicos comentarios hacia Óscar Villegas tras no ser considerado para los partidos del repechaje. Ante ello, el portero de ‘La Verde’, evitó pronunciarse sobre el tema.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90