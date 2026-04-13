Marcelo Martins dedicó polémico mensaje para Óscar Villegas tras doblete: “Siempre me despreció”

¡Le dijo de todo! Tras la reciente victoria de Oriente Petrolero sobre GV San José por la liga boliviana, se vivió un hecho sorprendente, pues una de las figuras del encuentro fue Marcelo Martins, quien anotó dos goles para darle el triunfo a su equipo. Sin embargo, tras el partido, el referente de la selección boliviana dejó fuertes comentarios sobre el entrenador de la ‘Verde’, Óscar Villegas.

Esto se debe a que Villegas no lo convocó para lo que fue el repechaje de Bolivia en su intento por llegar al Mundial 2026. Como se recuerda, la selección boliviana cayó 2-1 frente a Irak, por lo que Martins no dudó en señalar que fue por culpa del estratega que se quedaron fuera.

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Marcelo Martins dedicó polémico mensaje para Óscar Villegas tras doblete

El histórico delantero no se guardó nada y responsabilizó al entrenador por no haber logrado la clasificación de la ‘Verde’ al Mundial de esta temporada.

"Obviamente los dos goles fueron para Villegas, ´para vos papá´. Los goles son los que te dan la victoria y fue lo que necesito en el repechaje. Yo me sacrifiqué para estar ahí, y tenía que darme una oportunidad. La culpa toda es de él, pero ahora bueno, ahora hay que esperar para ver si lo echan o no”, empezó diciendo el histórico jugador boliviano.

"Habló mal de mí (Villegas), siempre me despreció, siendo que yo siempre lo di todo por la Selección. Él Siempre hablo sin respeto a mi persona y nunca le falté el respeto a nadie", completó el jugador.

“Él dijo que su selección no jugaba con centros, pero tuvimos 19 tiros de esquina y más centros que en toda la eliminatoria. Necesitaba un 9, tenía 9”, explicó Martins.

“Yo simplemente digo que se equivocó, la culpa toda es de él porque teníamos que estar en el Mundial. Los jugadores lo entregaron todo, se vio”, sentenció.