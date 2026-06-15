Canal confirmado para ver Uzbekistán vs Colombia por el Grupo K del Mundial 2026

No te pierdas el partido entre las selecciones de Uzbekistán vs. Colombia por la primera jornada del Mundial 2026, que se viene realizando en Norteamérica. Los ‘cafeteros’ serán la última escuadra de la Conmebol en debutar en la Copa del Mundo y los hinchas están sumamente emocionados con este encuentro. A continuación te brindamos el canal confirmado para que disfrutes del evento.

Canal confirmado para ver Uzbekistán vs. Colombia por el Mundial 2026

La transmisión del partido entre Uzbekistán vs. Colombia por el Grupo K del Mundial 2026 será a través de la señal de DirecTV EN VIVO y EN DIRECTO para toda Latinoamérica. En territorio colombiano específicamente, el encuentro estará a cargo de Caracol TV. Finalmente, podrás ver el compromiso totalmente ONLINE si cuentas con una suscripción activa a DGO, Disney Plus o Paramount Plus.

Colombia debuta en el Mundial 2026.

¿Qué canal transmite partido de Uzbekistán vs. Colombia por Mundial 2026?

Argentina: TyC Sports, Telefe, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, TyC Sports Play, Disney Plus, mitelefe y Paramount Plus.

Perú: DirecTV Sports, DGO, Disney Plus y Paramount Plus.

Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports y Entel TV.

Brasil: CazéTV.

Chile: Chilevisión, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus y Paramount Plus.

Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DirecTV Sports, DGO, Deportes RCN, Caracol Play, Disney Plus, ditu y Paramount Plus.

Ecuador: DirecTV Sports, DGO, Teleamazonas, Disney Plus y Paramount Plus.

Paraguay: GEN y Trece.

Uruguay: DirecTV Sports, DGO, Disney Plus, Canal 5 Uruguay y Paramount Plus.

Venezuela: DirecTV Sports, DGO, Televen, Disney Plus e Inter.

México: Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, Las Estrellas, Azteca Deportes y ViX.

España: DAZN y Movistar Plus.

Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, FOX One, SiriusXM FC y Fútbol de Primera.

¿Cuándo juega Uzbekistán vs. Colombia?

El partido entre las selecciones de Uzbekistán vs. Colombia se llevará a cabo este miércoles 17 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, desde las 21.00 horas de Perú y Colombia. Esto de acuerdo a la información oficial de la FIFA en su cronograma de partidos para la Copa del Mundo 2026. Si hay algún cambio, te lo contaremos de inmediato.