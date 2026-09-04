¿Vinícius ignoró a Mourinho? Filtran tenso video entre ambos tras la derrota del Real Madrid

Real Madrid sufrió su primera derrota de la temporada. Luego de encadenar tres victorias seguidas en el arranque de LaLiga, los dirigidos por José Mourinho no pudieron ante Real Betis en La Cartuja y perdieron por la mínima en un encuentro en el que sufrieron un gol anulado de Espí y un penal fallado de Mbappé.

Al finalizar el encuentro, un usuario que se encontraba en el estadio grabó un momento entre el entrenador y Vinícius que no tardó en volverse viral en las redes sociales y que ha despertado las alarmas de todos los hinchas del Real Madrid.

En las imágenes que subió el usuario de X 'vlv_s1', se puede ver cómo tras el pitazo final, el brasileño se estaba dirigiendo hacia los vestuarios cuando Arda Güler le choca las manos. En eso, aparece José Mourinho, quien intenta agarrarlo y busca decirle algo.

Sin embargo, para sorpresa de todos los madridistas, Vinícius apenas le hizo caso al portugués y decidió continuar su camino para saludar a otro integrante del comando técnico. Esto ha llamado mucho la atención de los hinchas merengues, quienes comentan en redes sociales que el brasileño siguió de largo y decidió no hacerle caso a su entrenador.

¿Qué dijo José Mourinho tras la derrota del Real Madrid?

En conferencia de prensa, José Mourinho señaló que los jugadores del Real Betis son mucho más listos que los suyos porque sabían cómo pegar sin recibir ninguna amonestación. En cambio, sus dirigidos sí recibían la amarilla como el caso de Arda Güler.

“Los jugadores del Betis, en ese sentido, son más listos que los del Real Madrid. Los del Real Madrid son puros”, empezó diciendo.

Después, continuó explicando: “Primera jugada del partido es clara tarjeta amarilla a un jugador que ha golpeado a Valverde, después un minuto más, una amarilla para un jugador que ha hecho una falta a Vinícius, pero nuestros jugadores se levantan rápido y ellos son más listos”.