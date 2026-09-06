Examen Ordinario de Admisión UNS 2027 Fase I: ver resultados y lista completa de ingresantes con puntajes

La Universidad Nacional del Santa (UNS) se alista para desarrollar este domingo 6 de septiembre el Examen Ordinario de Admisión 2027 Fase I, evaluación dirigida a los postulantes que buscan obtener una de las vacantes disponibles en las diferentes carreras profesionales de la casa de estudios. Los resultados, la lista completa de ingresantes y sus respectivos puntajes serán publicados después de culminar el proceso de evaluación y aquí te compartimos el enlace oficial.

Por otro lado, los postulantes deberán acudir al campus universitario dentro del horario establecido por la institución. El ingreso será de 6:45 a. m. a 8:45 a. m., por lo que se recomienda llegar con anticipación para evitar inconvenientes. Para poder acceder al examen, será obligatorio presentar el DNI vigente y la Constancia de Postulación. La UNS advirtió que quienes no cuenten con ambos documentos no podrán ingresar a rendir la evaluación.

El examen de admisión de la Universidad Nacional del Santa es este domingo 6 de septiembre.

En cuanto a las puertas de acceso, los postulantes del campus 1 deberán ingresar según el canal y la carrera a la que postulan. Por la Puerta 1 accederán los inscritos en el canal A de Ingeniería en Energía, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Mecánica e Ingeniería Agrónoma; el canal D de Comunicación Social y las especialidades de Educación; además del canal C de Biotecnología y Biología en Acuicultura. Por la Puerta 2 ingresarán los postulantes del canal B de Enfermería y Medicina Humana, el canal E de Derecho y Ciencias Políticas, y el canal A de Ingeniería Civil e Ingeniería de Sistemas e Informática.

Examen Ordinario del Proceso de Admisión UNS 2027 Fase I: consulta los resultados

Una vez culminado el Examen Ordinario de Admisión UNS 2027 Fase I, los postulantes podrán consultar los resultados oficiales para conocer quiénes lograron una vacante. La expectativa estará centrada en la publicación de la lista completa de ingresantes con sus respectivos puntajes, información que permitirá verificar el desempeño obtenido y la carrera a la que accedieron.

Resultados del Examen Ordinario UNS 2027 Fase I: dale clic aquí

Recomendaciones para el Examen Ordinario UNS

La universidad también estableció una serie de condiciones para garantizar el normal desarrollo de la evaluación. Las postulantes deberán llevar el cabello recogido, sin elementos metálicos y con carmín sencillo, mientras que todos los participantes deberán utilizar un polo blanco de cuello redondo, sin estampados, con las mangas recogidas y sin capucha. Asimismo, está prohibido ingresar con reloj, aretes, anillos, collares, gorras, celulares u otros dispositivos electrónicos, así como objetos metálicos.

Respecto a los materiales, los postulantes no deberán llevar lápiz, borrador ni tajador, además de cualquier otro objeto que no esté permitido por las disposiciones del examen. La UNS recordó que el postulante no debe portar objetos metálicos ni dispositivos electrónicos durante la evaluación. Estas medidas buscan evitar inconvenientes y garantizar que el examen se desarrolle bajo las condiciones establecidas por la institución.