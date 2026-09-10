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Temblor HOY, jueves 10 de setiembre, en Perú EN VIVO: IGP confirma ÚLTIMO SISMO DE 5.0, ¿dónde fue el epicentro?

Sigue en vivo la actividad sísmica en Perú este jueves 10 de setiembre, según los reportes oficiales del IGP y CENSIS sobre magnitud, epicentro y profundidad.

María Zapata
¿Cómo saber si hubo un temblor hoy, jueves 10 de setiembre?
¿Cómo saber si hubo un temblor hoy, jueves 10 de setiembre? | Google Gemini

MOMENTOS DESTACADOS

07:27

IGP REPORTÓ SISMOS DE 5.0 Y 5.4 EN AMAZONAS HOY

IGP compartió el registro de los últimos sismos que sucedieron hoy en Amazonas. En horas de la madrugada, se confirmó un temblor de 5.4 y hace unas horas, de 5.0, respectivamente. ¡A estar preparados!

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Debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, el Perú presenta una frecuente actividad sísmica. Por ello, mantenerse informado a través de fuentes oficiales resulta clave para actuar con calma y tomar las medidas necesarias frente a un eventual temblor. Este jueves 10 de setiembre, revisa en tiempo real los reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP) sobre los últimos sismos ocurridos en el territorio nacional, así como sus datos de magnitud, epicentro y ubicación. También puedes consultar las recomendaciones del Indeci para conocer las medidas de prevención y proteger a tu familia ante una posible emergencia.

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Temblor hoy, jueves 10 de septiembre EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo en Perú

07:27
10/9/2026

IGP REPORTÓ SISMOS DE 5.0 Y 5.4 EN AMAZONAS HOY

IGP compartió el registro de los últimos sismos que sucedieron hoy en Amazonas. En horas de la madrugada, se confirmó un temblor de 5.4 y hace unas horas, de 5.0, respectivamente. ¡A estar preparados!

07:25
10/9/2026

ÚLTIMO TEMBLOR HOY EN AMAZONAS

  • Fecha:10/09/2026 05:39:35
  • Magnitud:5.0
  • Profundidad:15km
  • Latitud.:-3.90
  • Longitud:-77.39
  • Intensidad:III Santa María de Nievaç
  • Ref:94 km al NE de Santa María de Nieva, Condorcanqui - Amazonas
07:23
10/9/2026

TEMBLOR Y RÈPLICAS HOY EN AMAZONAS

  • Fecha y Hora Local: 10/09/2026 02:04:17
  • Magnitud: 4.1
  • Profundidad: 15km
  • Latitud: -3.89
  • Longitud: -77.40
  • Referencia: 94 km al NE de Santa María de Nieva, Condorcanqui - Amazonas
07:21
10/9/2026

TEMBLOR HOY EN AMAZONAS

  • Fecha:10/09/2026 01:42:41
  • Magnitud:5.4
  • Profundidad:15km
  • Latitud.:-3.91
  • Longitud:-77.40
  • Intensidad:III-IV Santa María de Nieva
  • Referencia:92 km al NE de Santa María de Nieva, Condorcanqui - Amazonas
07:18
10/9/2026

TEMBLOR HOY EN TACNA

  • Fecha y Hora Local: 10/09/2026 01:18:22
  • Magnitud: 3.4
  • Profundidad: 10km
  • Latitud: -17.64
  • Longitud: -70.03
  • Intensidad: II Tarata
  • Referencia: 18 km al S de Tarata, Tarata - Tacna
07:16
10/9/2026

Bienvenidos

Revisa EN VIVO los reportes del IGP sobre los sismos de hoy, jueves 10 de septiembre de 2026, y conoce su magnitud, epicentro y profundidad.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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