- Hoy:
- Partidos de hoy
- Cienciano vs Montevideo City
- IDV vs Flamengo
- Alianza Lima
- Universitario
- Tabla Acumulada
- Perú vs Venezuela
Temblor HOY, jueves 10 de setiembre, en Perú EN VIVO: IGP confirma ÚLTIMO SISMO DE 5.0, ¿dónde fue el epicentro?
Sigue en vivo la actividad sísmica en Perú este jueves 10 de setiembre, según los reportes oficiales del IGP y CENSIS sobre magnitud, epicentro y profundidad.
MOMENTOS DESTACADOS
IGP REPORTÓ SISMOS DE 5.0 Y 5.4 EN AMAZONAS HOY
IGP compartió el registro de los últimos sismos que sucedieron hoy en Amazonas. En horas de la madrugada, se confirmó un temblor de 5.4 y hace unas horas, de 5.0, respectivamente. ¡A estar preparados!
Debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, el Perú presenta una frecuente actividad sísmica. Por ello, mantenerse informado a través de fuentes oficiales resulta clave para actuar con calma y tomar las medidas necesarias frente a un eventual temblor. Este jueves 10 de setiembre, revisa en tiempo real los reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP) sobre los últimos sismos ocurridos en el territorio nacional, así como sus datos de magnitud, epicentro y ubicación. También puedes consultar las recomendaciones del Indeci para conocer las medidas de prevención y proteger a tu familia ante una posible emergencia.
PUEDES VER: Resultados de La Tinka del miércoles 9 de septiembre de 2026: números ganadores y Pozo Millonario del sorteo
Temblor hoy, jueves 10 de septiembre EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo en Perú
IGP REPORTÓ SISMOS DE 5.0 Y 5.4 EN AMAZONAS HOY
IGP compartió el registro de los últimos sismos que sucedieron hoy en Amazonas. En horas de la madrugada, se confirmó un temblor de 5.4 y hace unas horas, de 5.0, respectivamente. ¡A estar preparados!
ÚLTIMO TEMBLOR HOY EN AMAZONAS
- Fecha:10/09/2026 05:39:35
- Magnitud:5.0
- Profundidad:15km
- Latitud.:-3.90
- Longitud:-77.39
- Intensidad:III Santa María de Nievaç
- Ref:94 km al NE de Santa María de Nieva, Condorcanqui - Amazonas
TEMBLOR Y RÈPLICAS HOY EN AMAZONAS
- Fecha y Hora Local: 10/09/2026 02:04:17
- Magnitud: 4.1
- Profundidad: 15km
- Latitud: -3.89
- Longitud: -77.40
- Referencia: 94 km al NE de Santa María de Nieva, Condorcanqui - Amazonas
TEMBLOR HOY EN AMAZONAS
- Fecha:10/09/2026 01:42:41
- Magnitud:5.4
- Profundidad:15km
- Latitud.:-3.91
- Longitud:-77.40
- Intensidad:III-IV Santa María de Nieva
- Referencia:92 km al NE de Santa María de Nieva, Condorcanqui - Amazonas
TEMBLOR HOY EN TACNA
- Fecha y Hora Local: 10/09/2026 01:18:22
- Magnitud: 3.4
- Profundidad: 10km
- Latitud: -17.64
- Longitud: -70.03
- Intensidad: II Tarata
- Referencia: 18 km al S de Tarata, Tarata - Tacna
Bienvenidos
Revisa EN VIVO los reportes del IGP sobre los sismos de hoy, jueves 10 de septiembre de 2026, y conoce su magnitud, epicentro y profundidad.
- 1
Resultados de La Tinka de HOY, miércoles 9 de septiembre de 2026 EN VIVO: ganadores y premio del sorteo
- 2
Oficial | Cronograma de pagos del Banco de la Nación para septiembre de 2026: confirmado el primer día de remuneraciones y pensiones
- 3
¿Reventó el pozo millonario? Resultados de La Tinka del domingo 6 de septiembre: números ganadores de Sí o Sí y Boliyapa
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Cinemark
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 45.90
La Bistecca
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales
PRECIOS/ 85.90
Paradox Park
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc
PRECIOS/ 89.00