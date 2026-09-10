Debido a su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico, el Perú presenta una frecuente actividad sísmica. Por ello, mantenerse informado a través de fuentes oficiales resulta clave para actuar con calma y tomar las medidas necesarias frente a un eventual temblor. Este jueves 10 de setiembre, revisa en tiempo real los reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP) sobre los últimos sismos ocurridos en el territorio nacional, así como sus datos de magnitud, epicentro y ubicación. También puedes consultar las recomendaciones del Indeci para conocer las medidas de prevención y proteger a tu familia ante una posible emergencia.

Temblor hoy, jueves 10 de septiembre EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo en Perú 07:27 IGP REPORTÓ SISMOS DE 5.0 Y 5.4 EN AMAZONAS HOY IGP compartió el registro de los últimos sismos que sucedieron hoy en Amazonas. En horas de la madrugada, se confirmó un temblor de 5.4 y hace unas horas, de 5.0, respectivamente. ¡A estar preparados! 07:25 ÚLTIMO TEMBLOR HOY EN AMAZONAS Fecha:10/09/2026 05:39:35

Magnitud:5.0

Profundidad:15km

Latitud.:-3.90

Longitud:-77.39

Intensidad:III Santa María de Nievaç

Ref:94 km al NE de Santa María de Nieva, Condorcanqui - Amazonas 07:23 TEMBLOR Y RÈPLICAS HOY EN AMAZONAS Fecha y Hora Local: 10/09/2026 02:04:17

Magnitud: 4.1

Profundidad: 15km

Latitud: -3.89

Longitud: -77.40

Referencia: 94 km al NE de Santa María de Nieva, Condorcanqui - Amazonas 07:21 TEMBLOR HOY EN AMAZONAS Fecha:10/09/2026 01:42:41

Magnitud:5.4

Profundidad:15km

Latitud.:-3.91

Longitud:-77.40

Intensidad:III-IV Santa María de Nieva

Referencia:92 km al NE de Santa María de Nieva, Condorcanqui - Amazonas 07:18 TEMBLOR HOY EN TACNA Fecha y Hora Local: 10/09/2026 01:18:22

Magnitud: 3.4

Profundidad: 10km

Latitud: -17.64

Longitud: -70.03

Intensidad: II Tarata

Referencia: 18 km al S de Tarata, Tarata - Tacna 07:16 Bienvenidos Revisa EN VIVO los reportes del IGP sobre los sismos de hoy, jueves 10 de septiembre de 2026, y conoce su magnitud, epicentro y profundidad.