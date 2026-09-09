Temblor HOY, miércoles 9 de septiembre de 2026 EN VIVO: epicentro del último sismo en Perú, según reporte del IGP

¿Se sintió un movimiento telúrico en tu ciudad? El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene un monitoreo constante del territorio nacional ante cualquier actividad sísmica. En esta cobertura EN VIVO te ofrecemos el reporte detallado y actualizado del último sismo registrado este miércoles 9 de septiembre de 2026. Conoce al instante el epicentro, la magnitud, la profundidad y la intensidad percibida en las distintas regiones del país para mantenerte informado y alerta.

Temblor HOY, 9 de septiembre EN VIVO: epicentro del sismo en Perú, según el IGP 12:59 OTRO TEMBLOR HOY EN AREQUIPA Fecha y Hora Local: 09/09/2026 06:34:21

Magnitud: 3.7

Profundidad: 39km

Latitud: -16.75

Longitud: -72.31

Intensidad: II-III Quilca

Referencia: 13 km al E de Quilca, Camaná - Arequipa 12:58 TEMBLOR HOY EN AREQUIPA Fecha y Hora Local: 09/09/2026 05:57:50

Magnitud: 3.5

Profundidad: 78km

Latitud: -16.58

Longitud: -72.62

Intensidad: II-III Camaná

Referencia: 11 km al NE de Camaná, Camaná - Arequipa 12:57 Bienvenidos Sigue EN VIVO los sismos registrados hoy, miércoles 9 de septiembre de 2026, en Perú, de acuerdo con el IGP. Consulta la hora, magnitud, epicentro y profundidad de cada temblor.