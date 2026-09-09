0
EN VIVO
Barcelona vs Feyenoord por Champions League

Temblor HOY, miércoles 9 de septiembre de 2026 EN VIVO: epicentro del último sismo en Perú, según reporte del IGP

Entérate del último temblor en Perú: dónde ocurrió, qué magnitud tuvo, a qué profundidad se registró y qué intensidad alcanzó, según el Censis y el IGP.

María Zapata
Temblor en Perú hoy, miércoles 9 de septiembre de 2026
Temblor en Perú hoy, miércoles 9 de septiembre de 2026 | Google Gemini
COMPARTIR

¿Se sintió un movimiento telúrico en tu ciudad? El Instituto Geofísico del Perú (IGP) mantiene un monitoreo constante del territorio nacional ante cualquier actividad sísmica. En esta cobertura EN VIVO te ofrecemos el reporte detallado y actualizado del último sismo registrado este miércoles 9 de septiembre de 2026. Conoce al instante el epicentro, la magnitud, la profundidad y la intensidad percibida en las distintas regiones del país para mantenerte informado y alerta.

¿Cuál es el cronograma de pagos del Banco de la Nación para septiembre de 2026?

PUEDES VER: Oficial | Cronograma de pagos del Banco de la Nación para septiembre de 2026: confirmado el primer día de remuneraciones y pensiones

Temblor HOY, 9 de septiembre EN VIVO: epicentro del sismo en Perú, según el IGP

12:59
9/9/2026

OTRO TEMBLOR HOY EN AREQUIPA

  • Fecha y Hora Local: 09/09/2026 06:34:21
  • Magnitud: 3.7
  • Profundidad: 39km
  • Latitud: -16.75
  • Longitud: -72.31
  • Intensidad: II-III Quilca
  • Referencia: 13 km al E de Quilca, Camaná - Arequipa
12:58
9/9/2026

TEMBLOR HOY EN AREQUIPA

  • Fecha y Hora Local: 09/09/2026 05:57:50
  • Magnitud: 3.5
  • Profundidad: 78km
  • Latitud: -16.58
  • Longitud: -72.62
  • Intensidad: II-III Camaná
  • Referencia: 11 km al NE de Camaná, Camaná - Arequipa
12:57
9/9/2026

Bienvenidos

Sigue EN VIVO los sismos registrados hoy, miércoles 9 de septiembre de 2026, en Perú, de acuerdo con el IGP. Consulta la hora, magnitud, epicentro y profundidad de cada temblor.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Temblor HOY, miércoles 9 de septiembre de 2026 EN VIVO: epicentro del último sismo en Perú, según reporte del IGP

  2. Oficial | Cronograma de pagos del Banco de la Nación para septiembre de 2026: confirmado el primer día de remuneraciones y pensiones

  3. Examen de admisión ordinario UNP 2026-II: LINK para ver los resultados y saber si alcanzaste una de las vacantes

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano