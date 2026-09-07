Temblor en Perú HOY, 7 de septiembre de 2026: magnitud y EPICENTRO del último sismo, según el IGP

Actualmente, no es posible predecir con exactitud cuándo ocurrirá un sismo. Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), explica que una predicción implicaría conocer el lugar exacto, la magnitud y la hora del evento, algo que la ciencia todavía no puede determinar.

Lo que sí se ha logrado es avanzar en el pronóstico de sismos, que permite identificar zonas con mayor probabilidad de ocurrencia y estimar la posible magnitud del movimiento. Aunque no se puede saber exactamente cuándo ocurrirá, esta información contribuye a mejorar la prevención y reducir los riesgos.