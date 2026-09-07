Temblor en Perú HOY, 7 de septiembre de 2026: magnitud y EPICENTRO del último sismo, según el IGP
¿Sentiste el movimiento? El IGP registró un nuevo sismo este lunes 7 de septiembre. Revisa AQUÍ el reporte oficial EN VIVO con los detalles del temblor.
Un nuevo remezón sorprendió a los peruanos durante las primeras horas de este lunes 7 de septiembre de 2026. El Instituto Geofísico del Perú (IGP), mediante el Centro Sismológico Nacional, confirmó el registro de un reciente sismo en Perú, que generó alerta en varias regiones. ¿Dónde fue el epicentro, a qué profundidad ocurrió y cuál fue su magnitud? Mantente informado con la actualización EN VIVO del IGP y recuerda mantener la calma, tener lista tu mochila de emergencia y ubicar las zonas seguras dentro y fuera de tu vivienda.
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Epicentro del temblor de HOY en Lima y otros departamentos del Perú: reporte EN VIVO del IGP
¿Es posible predecir un sismo?
Actualmente, no es posible predecir con exactitud cuándo ocurrirá un sismo. Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), explica que una predicción implicaría conocer el lugar exacto, la magnitud y la hora del evento, algo que la ciencia todavía no puede determinar.
Lo que sí se ha logrado es avanzar en el pronóstico de sismos, que permite identificar zonas con mayor probabilidad de ocurrencia y estimar la posible magnitud del movimiento. Aunque no se puede saber exactamente cuándo ocurrirá, esta información contribuye a mejorar la prevención y reducir los riesgos.
Bienvenidos
En Líbero, te mantenemos informado EN VIVO sobre los últimos reportes del IGP acerca de los sismos registrados hoy, lunes 7 de septiembre de 2026. Revisa todos los detalles de cada movimiento telúrico ocurrido en Perú, incluyendo la hora, magnitud, epicentro y profundidad.
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