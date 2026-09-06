¿Tienes tu mochila de emergencia a la mano? Un nuevo sismo se registró en Perú este domingo 6 de septiembre de 2026. El Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través del Centro Nacional de Sismología (CENSIS), compartió últimos detalles sobre la magnitud, el epicentro y la profundidad del fenómeno. Es muy importante consultar el informe oficial y seguir las recomendaciones para garantizar la seguridad de tu familia.

Temblor hoy, domingo 6 de septiembre EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo en Perú 07:49 TEMBLOR HOY EN HUANCAVELICA Fecha y Hora Local: 06/09/2026 06:48:28

Magnitud: 4.0

Profundidad: 100km

Latitud: -13.24

Longitud: -75.03

Referencia: 31 km al E de Castrovirreyna, Castrovirreyna - Huancavelica 07:48 TEMBLOR HOY EN UCAYALI Fecha y Hora Local: 09/06/2026 05:52:21

Magnitud: 4.0

Profundidad: 152km

Latitud: -7.91

Longitud: -74.47

Referencia: 53 km al N de Pucallpa, Coronel Portillo - Ucayali 07:46 TEMBLOR HOY EN AREQUIPA (DE MADRUGADA) Fecha y Hora Local: 06/09/2026 04:14:30

Magnitud: 4.4

Profundidad: 44km

Latitud: -17.21

Longitud: -72.32

Intensidad: III Mollendo

Referencia: 38 km al SO de Mollendo, Islay - Arequipa 07:44 Bienvenidos En Líbero, te compartimos EN VIVO los últimos reportes del IGP sobre los temblores de hoy, domingo 6 de septiembre de 2026. Conoce la hora, magnitud, epicentro y profundidad de cada sismo registrado en Perú.