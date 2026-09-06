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Temblor HOY, domingo 6 de septiembre de 2026, vía IGP EN VIVO: magnitud y epicentro del reciente SISMO en Perú
El IGP reportó un reciente sismo en Perú este domingo 6 de septiembre. Revisa AQUÍ la magnitud, el epicentro y la profundidad del movimiento telúrico.
¿Tienes tu mochila de emergencia a la mano? Un nuevo sismo se registró en Perú este domingo 6 de septiembre de 2026. El Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través del Centro Nacional de Sismología (CENSIS), compartió últimos detalles sobre la magnitud, el epicentro y la profundidad del fenómeno. Es muy importante consultar el informe oficial y seguir las recomendaciones para garantizar la seguridad de tu familia.
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Temblor hoy, domingo 6 de septiembre EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo en Perú
TEMBLOR HOY EN HUANCAVELICA
- Fecha y Hora Local: 06/09/2026 06:48:28
- Magnitud: 4.0
- Profundidad: 100km
- Latitud: -13.24
- Longitud: -75.03
- Referencia: 31 km al E de Castrovirreyna, Castrovirreyna - Huancavelica
TEMBLOR HOY EN UCAYALI
- Fecha y Hora Local: 09/06/2026 05:52:21
- Magnitud: 4.0
- Profundidad: 152km
- Latitud: -7.91
- Longitud: -74.47
- Referencia: 53 km al N de Pucallpa, Coronel Portillo - Ucayali
TEMBLOR HOY EN AREQUIPA (DE MADRUGADA)
- Fecha y Hora Local: 06/09/2026 04:14:30
- Magnitud: 4.4
- Profundidad: 44km
- Latitud: -17.21
- Longitud: -72.32
- Intensidad: III Mollendo
- Referencia: 38 km al SO de Mollendo, Islay - Arequipa
Bienvenidos
En Líbero, te compartimos EN VIVO los últimos reportes del IGP sobre los temblores de hoy, domingo 6 de septiembre de 2026. Conoce la hora, magnitud, epicentro y profundidad de cada sismo registrado en Perú.
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