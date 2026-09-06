0
ATENCIÓN
Tabla Acumulada de la Liga 1 tras empate de Universitario
EN VIVO
Barcelona vs Valencia por LaLiga

Temblor HOY, domingo 6 de septiembre de 2026, vía IGP EN VIVO: magnitud y epicentro del reciente SISMO en Perú

El IGP reportó un reciente sismo en Perú este domingo 6 de septiembre. Revisa AQUÍ la magnitud, el epicentro y la profundidad del movimiento telúrico.

Melanni Miranda
Temblor HOY, domingo 6 de septiembre: magnitud y más detalles del último sismo.
Temblor HOY, domingo 6 de septiembre: magnitud y más detalles del último sismo. | Composición Líbero / Melanni Miranda / Chat GPT
COMPARTIR

¿Tienes tu mochila de emergencia a la mano? Un nuevo sismo se registró en Perú este domingo 6 de septiembre de 2026. El Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través del Centro Nacional de Sismología (CENSIS), compartió últimos detalles sobre la magnitud, el epicentro y la profundidad del fenómeno. Es muy importante consultar el informe oficial y seguir las recomendaciones para garantizar la seguridad de tu familia.

¿Cuál es el cronograma de pagos del Banco de la Nación para septiembre de 2026?

PUEDES VER: Oficial | Cronograma de pagos del Banco de la Nación para septiembre de 2026: confirmado el primer día de remuneraciones y pensiones

Temblor hoy, domingo 6 de septiembre EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo en Perú

07:49
6/9/2026

TEMBLOR HOY EN HUANCAVELICA

  • Fecha y Hora Local: 06/09/2026 06:48:28
  • Magnitud: 4.0
  • Profundidad: 100km
  • Latitud: -13.24
  • Longitud: -75.03
  • Referencia: 31 km al E de Castrovirreyna, Castrovirreyna - Huancavelica
07:48
6/9/2026

TEMBLOR HOY EN UCAYALI

  • Fecha y Hora Local: 09/06/2026 05:52:21
  • Magnitud: 4.0
  • Profundidad: 152km
  • Latitud: -7.91
  • Longitud: -74.47
  • Referencia: 53 km al N de Pucallpa, Coronel Portillo - Ucayali
07:46
6/9/2026

TEMBLOR HOY EN AREQUIPA (DE MADRUGADA)

  • Fecha y Hora Local: 06/09/2026 04:14:30
  • Magnitud: 4.4
  • Profundidad: 44km
  • Latitud: -17.21
  • Longitud: -72.32
  • Intensidad: III Mollendo
  • Referencia: 38 km al SO de Mollendo, Islay - Arequipa
07:44
6/9/2026

Bienvenidos

En Líbero, te compartimos EN VIVO los últimos reportes del IGP sobre los temblores de hoy, domingo 6 de septiembre de 2026. Conoce la hora, magnitud, epicentro y profundidad de cada sismo registrado en Perú.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Oficial | Cronograma de pagos del Banco de la Nación para septiembre de 2026: confirmado el primer día de remuneraciones y pensiones

  2. Municipalidad de SJL avanza obra que transformará importante avenida: vecinos y conductores serán beneficiados

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano