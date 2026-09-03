- Hoy:
- Partidos de hoy
- Ignacio Buse vs Benjamin Bonzi
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fichajes Vóley
Epicentro del temblor HOY, jueves 3 de septiembre en Perú EN VIVO: mira los reportes del último sismo vía IGP
El IGP reportó un nuevo sismo en Perú este jueves 3 de septiembre. Conoce el epicentro, la magnitud, la profundidad y las zonas donde fue percibido.
Un nuevo remezón volvió a sorprender a miles de peruanos durante las primeras horas de este jueves 3 de septiembre. Vivir en un país ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico nos recuerda constantemente la importancia de estar preparados y, sobre todo, bien informados para reaccionar a tiempo y mantener la calma junto a nuestras familias. Sigue EN VIVO el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través del Centro Sismológico Nacional (CENSIS), y conoce al instante el epicentro, la magnitud y la profundidad del último sismo registrado hoy en Perú, así como si se han reportado réplicas tras el movimiento telúrico.
PUEDES VER: Oficial | Cronograma de pagos del Banco de la Nación para septiembre de 2026: confirmado el primer día de remuneraciones y pensiones
Epicentro del temblor HOY, 3 de septiembre EN VIVO: último sismo en Perú vía IGP
Temblor en la Provincia Constitucional del Callao
Fecha: 3 de septiembre de 2026, 06:32:46
Magnitud: 3.4
Profundidad: 59 km
Latitud: -12.05
Longitud: -77.22
Intensidad: III
Referencia: 11 km al oeste de Callao, Provincia Constitucional del Callao.
Bienvenidos
Sigue EN VIVO los últimos sismos registrados en Perú este jueves 3 de septiembre, según el reporte del IGP. Consulta la magnitud, el epicentro y la profundidad del temblor más reciente.
- 1
Epicentro del temblor HOY, jueves 3 de septiembre en Perú EN VIVO: mira los reportes del último sismo vía IGP
- 2
Resultados de La Tinka HOY, miércoles 2 de septiembre de 2026 EN VIVO: ¿reventó el Pozo Millonario?
- 3
Resultados de La Tinka del domingo 30 de agosto: números ganadores del pozo millonario, Sí o Sí y boliyapa
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Cinemark
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 45.90
La Bistecca
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales
PRECIOS/ 85.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90