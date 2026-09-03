Epicentro del temblor HOY, jueves 3 de septiembre en Perú EN VIVO: mira los reportes del último sismo vía IGP

Un nuevo remezón volvió a sorprender a miles de peruanos durante las primeras horas de este jueves 3 de septiembre. Vivir en un país ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico nos recuerda constantemente la importancia de estar preparados y, sobre todo, bien informados para reaccionar a tiempo y mantener la calma junto a nuestras familias. Sigue EN VIVO el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través del Centro Sismológico Nacional (CENSIS), y conoce al instante el epicentro, la magnitud y la profundidad del último sismo registrado hoy en Perú, así como si se han reportado réplicas tras el movimiento telúrico.

Epicentro del temblor HOY, 3 de septiembre EN VIVO: último sismo en Perú vía IGP 07:01 Temblor en la Provincia Constitucional del Callao Fecha: 3 de septiembre de 2026, 06:32:46 Magnitud: 3.4 Profundidad: 59 km Latitud: -12.05 Longitud: -77.22 Intensidad: III Referencia: 11 km al oeste de Callao, Provincia Constitucional del Callao. 07:00 Bienvenidos Sigue EN VIVO los últimos sismos registrados en Perú este jueves 3 de septiembre, según el reporte del IGP. Consulta la magnitud, el epicentro y la profundidad del temblor más reciente.