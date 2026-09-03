0

Epicentro del temblor HOY, jueves 3 de septiembre en Perú EN VIVO: mira los reportes del último sismo vía IGP

El IGP reportó un nuevo sismo en Perú este jueves 3 de septiembre. Conoce el epicentro, la magnitud, la profundidad y las zonas donde fue percibido.

María Zapata
¿Cuál fue el epicentro del temblor de hoy?
¿Cuál fue el epicentro del temblor de hoy? | Google Gemini
COMPARTIR

Un nuevo remezón volvió a sorprender a miles de peruanos durante las primeras horas de este jueves 3 de septiembre. Vivir en un país ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico nos recuerda constantemente la importancia de estar preparados y, sobre todo, bien informados para reaccionar a tiempo y mantener la calma junto a nuestras familias. Sigue EN VIVO el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP), a través del Centro Sismológico Nacional (CENSIS), y conoce al instante el epicentro, la magnitud y la profundidad del último sismo registrado hoy en Perú, así como si se han reportado réplicas tras el movimiento telúrico.

¿Cuál es el cronograma de pagos del Banco de la Nación para septiembre de 2026?

PUEDES VER: Oficial | Cronograma de pagos del Banco de la Nación para septiembre de 2026: confirmado el primer día de remuneraciones y pensiones

Epicentro del temblor HOY, 3 de septiembre EN VIVO: último sismo en Perú vía IGP

07:01
3/9/2026

Temblor en la Provincia Constitucional del Callao

Fecha: 3 de septiembre de 2026, 06:32:46

Magnitud: 3.4

Profundidad: 59 km

Latitud: -12.05

Longitud: -77.22

Intensidad: III

Referencia: 11 km al oeste de Callao, Provincia Constitucional del Callao.

07:00
3/9/2026

Bienvenidos

Sigue EN VIVO los últimos sismos registrados en Perú este jueves 3 de septiembre, según el reporte del IGP. Consulta la magnitud, el epicentro y la profundidad del temblor más reciente.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Epicentro del temblor HOY, jueves 3 de septiembre en Perú EN VIVO: mira los reportes del último sismo vía IGP

  2. Resultados de La Tinka HOY, miércoles 2 de septiembre de 2026 EN VIVO: ¿reventó el Pozo Millonario?

  3. Resultados de La Tinka del domingo 30 de agosto: números ganadores del pozo millonario, Sí o Sí y boliyapa

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano