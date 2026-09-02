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Temblor en Perú HOY, miércoles 2 de septiembre EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) comparte su reporte EN VIVO sobre los sismos registrados HOY, miércoles 2 de septiembre. Conoce el epicentro y magnitud.

Angie De La Cruz
Revisa el reporte EN VIVO del IGP sobre los sismos registrados en Perú HOY, miércoles 2 de septiembre.
Revisa el reporte EN VIVO del IGP sobre los sismos registrados en Perú HOY, miércoles 2 de septiembre. | Composición: Líbero/Chat GPT
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Perú inicia este miércoles 2 de septiembre bajo la atenta mirada de la población ante la constante actividad sísmica que caracteriza al país. En esta nota de Líbero podrás conocer los últimos movimientos registrados EN VIVO por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), así como la magnitud, hora, profundidad y ubicación exacta del epicentro de cada sismo reportado durante la jornada.

Conoce el último sismo registrado en Perú hoy, martes 1 de septiembre, según el reporte actualizado del IGP.

PUEDES VER: Temblor en Perú del martes 1 de septiembre: magnitud y epicentro de los sismos reportados por el IGP

Temblor en Perú HOY, miércoles 2 de septiembre: reporte EN VIVO del IGP

08:06
2/9/2026

Bienvenidos

Revisa el reporte EN VIVO del IGP sobre los sismos registrados en Perú HOY, miércoles 2 de septiembre. Conoce la magnitud y epicentro del último temblor.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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