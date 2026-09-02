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Temblor en Perú HOY, miércoles 2 de septiembre EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) comparte su reporte EN VIVO sobre los sismos registrados HOY, miércoles 2 de septiembre. Conoce el epicentro y magnitud.
Perú inicia este miércoles 2 de septiembre bajo la atenta mirada de la población ante la constante actividad sísmica que caracteriza al país. En esta nota de Líbero podrás conocer los últimos movimientos registrados EN VIVO por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), así como la magnitud, hora, profundidad y ubicación exacta del epicentro de cada sismo reportado durante la jornada.
PUEDES VER: Temblor en Perú del martes 1 de septiembre: magnitud y epicentro de los sismos reportados por el IGP
Temblor en Perú HOY, miércoles 2 de septiembre: reporte EN VIVO del IGP
Bienvenidos
Revisa el reporte EN VIVO del IGP sobre los sismos registrados en Perú HOY, miércoles 2 de septiembre. Conoce la magnitud y epicentro del último temblor.
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